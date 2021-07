No Green Pass, manifestazioni in 12 città. Migliaia a Roma ma è flop da Milano a Palermo. Anche la Lega in piazza. In testa al corteo Siri e Sgarbi

Pubblicità

Fiaccole accese in piazza del Popolo a Roma “per accendere una speranza”, come spiegano i manifestanti. E slogan scanditi come “il vaccino siamo noi, il virus siete voi”. Nuove proteste in dodici città d’Italia contro le norme sul Green Pass decise dal governo e la campagna vaccinale, da Milano a Palermo dove però hanno partecipato in pochissimi. Nella Capitale in migliaia si sono dati appuntamento in piazza del Popolo dove c’è anche la Lega ma senza Matteo Salvini. Che però non ha negato il via libera ai parlamentari del Carroccio. Oltre ai leghisti Simone Pillon, Alessandro Pagano, Armando Siri, Claudio Borghi, Alberto Bagnai, ci sono Vittorio Sgarbi e l’eurodeputato della Lega, Antonio Maria Rinaldi. Presente anche l’attore Enrico Montesano.

“Sono qui per esprimere solidarietà per una causa che è la nostra, per la libertà di scelta – dice Claudio Borghi, deputato leghista ed ex presidente della commissione Bilancio della Camera – Vedere cittadini liberi che si mobilitano mi fa molto piacere. Nessuno di noi è no vax, siamo ‘pro libera scelta. Se sei sano puoi fare quello che vuoi, è un concetto normale, non è possibile che a settembre si debbano fare il green pass anche i bambini per andare in palestra”. “Proprio oggi ho presentato un’interrogazione urgente sull’uso distorto del green pass che in Europa è nato per favorire la circolazione tra i paesi della Ue e non per discriminare”, spiega Armando Siri che ha definito “false le parole di Draghi sul vaccino” incassando gli applausi della piazza.

Alla fiaccolata romana organizzata dal “Comitato libera scelta” hanno partecipato circa un migliaio di persone. “Noi vogliamo essere liberi di fare terapia o vaccinazione, non siamo no vax – ha detto uno degli organizzatori – Nessuno può decidere per tutti e rendere la vaccinazione obbligatoria. Libertà ha un valore che non può essere barattata con un un green pass nelle nostre attività quotidiane. Vogliamo rispetto”. Un lungo applauso e un minuto di silenzio per la scomparsa del dottor Giuseppe De Donno, l’ex primario di pneumologia dell’ospedale Carlo Poma di Mantova che per primo l’anno scorso aveva iniziato la cure del Covid con le trasfusioni di plasma iperimmune.

La protesta nella Capitale è iniziata dal pomeriggio. Promotore della manifestazione l’avvocato Edoardo Polacco, “penalista al servizio del cittadino violentato dallo Stato”. È stato lui a mettere a punto una serie di denunce contro Roberto Burioni, Matteo Bassetti, Ilaria Capua e il presidente dell’ordine nazionale dei medici Filippo Anelli, rei di disinformare sul Covid. “Ne stiamo preparando una anche per Draghi”, assicura mentre i partecipanti hanno lasciato documento e firma raccolti dalla deputata ex M5S, Sara Cunial, conosciuta per le sue posizioni no-Vax. Vicino staziona Davide Barillari, Carlo Martelli, senatore ex grillino, che prende il megafono tra la folla per tracciare il parallelo tra la discriminazione degli ebrei e quella dei non vaccinati. E nella piazza, anche oggi come sabato, spuntano stelle di David esibite dai manifestanti.

Green pass, la Lega No Pass in piazza col via libera di Salvini: “Niente obblighi ai docenti” di Tommaso Ciriaco , Emanuele Lauria 27 Luglio 2021

“Chiederemo il risarcimento del danno verso chi sta insultando chi non si vaccina. Sono azioni violente che non accettiamo. Stiamo cercando di abbassare un tono di scontro contro chi sceglie di non vaccinarsi. Ci sono dieci milioni di cittadini che devono essere tutelati”, spiega l’avvocato Polacco. Molti cartelli ricordano il medico De Donno scomparso ieri. “Ho firmato tutte le querele – dice una delle signore – Esistono le cure domiciliari, è un anno che ci prendono in giro con questa storia del vaccino. Il problema è che la gente non si informa e anche De Donno è una vittima di questo complotto”.

A Milano “non chiamateci no-vax”

Sono solo una cinquantina i manifestanti che si sono ritrovati in piazza Fontana per la prima delle tre manifestazioni in programma oggi nel centro di Milano per protestare contro il green pass obbligatorio. Per il comitato ‘Liberi di scegliere’, il nuovo idolo è Giuseppe De Donno, suicidatosi ieri. Diversi, infatti, i tributi e le dediche riservate al medico, definito “un eroe che ha nobilitato la medicina nel periodo più buio. Molti i manifestanti, i quali si definiscono pacifisti e rifiutano l’etichetta di No Vax, che chiedono cure domiciliari per i malati di Covid e hanno lanciato un appello “a vaccinati e non vaccinati ad unirsi per abolire il green pass del governo Draghi”.

La protesta a Torino

Una cinquantina di No Vax si sono dati appuntamento questo pomeriggio in piazza Castello, a Torino, per un presidio.

“Figliuolo, Draghi, Speranza, Burioni, Bassetti giù le mani dai nostri figli”, si legge su uno striscione esposto dai manifestanti, convinti che il Covid non sia altro che “un’influenza più aggressiva delle altre, ma solo un’influenza”, e che “il vaccino fa male e uccide”. In serata, davanti alla sede Rai di via Verdi, è invece prevista una fiaccola organizzata dai ‘No Green Pass’ del comitato torinese ‘Liberi di scegliere – no Green Pass obbligatorio’, che non ha partecipato al presidio di questo pomeriggio.

Vuota piazza Dante a Napoli

Piazza Dante è rimasta vuota a Napoli: non si è svolta la manifestazione dei no-Green Pass che era stata annunciata nei giorni scorsi sui social network anche se oggi c’è chi parla di convocazione fake. Una seconda manifestazione è annunciata per sabato alle 17.30, sempre in piazza Dante, per replicare quella che si è tenuta sabato scorso contro i Green Pass con la partecipazione di alcune centinaia di persone.

Annullata la manifestazione a Genova

Annullata la manifestazione di protesta contro l’introduzione dell’obbligo del green pass organizzata dal comitato “Libera Scelta” stasera davanti al palazzo del Comune di Genova. Gli organizzatori l’hanno comunicato con un post su Facebook. In via Garibaldi però si è radunato un centinaio di persone senza simboli politici. Un manifestante ha portato in piazza un cartello per chiedere “giustizia” per la morte di Giuseppe De Donno.





