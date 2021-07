Non esistono due giustizie

Voglio chiedere scusa, come artista, cittadino e uomo a tutti i carcerati picchiati e offesi nella dignità di esseri umani.

Voglio chiedere perdono per quello che è stato perpetrato in quei giorni e chissà quante altre volte in altri istituti di pena senza che nessuno venisse a saperlo; e così sarà tristemente ancora fino a quando lo Stato userà certe mani armate per gestire i luoghi di pena senza fare nulla per fermare queste spedizioni punitive accettate e spesso decise proprio da chi le dovrebbe evitare e stroncare sul nascere, per non far morire.

Voglio chiedere scusa a tutti quei corpi vilipesi e umiliati da chi li dovrebbe difendere e proteggere in ogni condizione e in…