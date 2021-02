Non solo Superbonus, anche il bonus facciate può garantire più efficienza energetica: la guida dell’Enea

Pubblicità

Il bonus facciate al posto del Superbonus? Un’alternativa da considerare in tutti i casi in cui la facciata ha necessità di interventi, magari anche sull’intonaco, ma la coibentazione potrebbe essere troppo invasiva e ridurre lo spazio dei balconi. Certo senza il “cappotto” non è possibile avere la detrazione del 110% per gli interventi nei singoli appartamenti, ma non è detto che tutti i proprietari siano interessati, e soprattutto non è detto che sia possibile ottenere sempre il salto di due classi energetiche, soprattutto se la caldaia centralizzata è stata sostituita di recente, non si possono installare pannelli solari o se si tratta di intervenire su un condominio in località di vacanze e non ci sono impianti di riscaldamento. Peraltro il bonus facciate, nel caso in cui l’intervento interessi anche l’intonaco, prevede l’obbligo di un miglioramento della qualità energetica dell’edificio. Un vantaggio, quindi, anche dal punto di vista termico. Proprio per rilanciare questa detrazione l’Enea ha pubblicato una nuova guida dedicata.

Detrazione del 90% anche per la semplice pittura

Il bonus facciate, inizialmente previsto per il solo anno 2020 e poi prorogato fino al 31 dicembre 2021, prevede una detrazione del 90% per gli interventi di ripristino della facciata esterna degli edifici nelle zone urbane di centro e periferia, e comunque nelle aree densamente edificate con prevalenza di edifici ad uso residenziale. L’agevolazione è riconosciuta comunque per gli immobili di qualunque categoria catastale, purché si trovino nelle zone interessate. La detrazione è ammessa per qualunque tipo di intervento, compresi quelli di semplice pulizia e pittura, e per tutte le strutture che sono presenti sulla facciata, dai frontalini dei balconi ai cornicioni, ma anche per il ripristino di gronde e pluviali. Niente agevolazione maggiorata, invece, per la sostituzione degli in infissi, né per le facciate interne che non sono visibili neppure parzialmente dalla strada. Non sono previsti limiti di spesa per questo intervento.

Quando è obbligatorio intervenire sull’intonaco

Quando è necessario intervenire non solo sulla pittura esterna ma anche sull’intonaco per una superficie superiore al 10% della facciata, deve essere effettuato un intervento che garantisca una prestazione energetica dell’edificio in linea con quella prevista per le nuove costruzioni. Un risultato, questo, che è possibile raggiungere nella maggior parte dei casi senza interventi eccessivamente invasivi. Non è necessario, in sostanza, precedere un aumento di spessore di almeno 10 centimetri della superficie per ottenere i risultati richiesti come nel caso del cappotto, ma debbono essere utilizzati i materiali isolanti certificati indicati dal sito Enea. Complessivamente comunque l’intervento si presenta molto più semplice, in quanto alla fine, anche nel caso di rifacimento dell’intonaco, è possibile affidarsi ad una sola ditta edile, e il disagio causato dai lavori è paragonabile a quello della semplice pittura della facciata, solo con tempi forse un po’ più lunghi.

Sconto e cessione del credito

Quando è interessato l’intonaco, comunque è richiesta comunque l’attestazione del progettista dei lavori sui risultati raggiunti, tramite Ape pre e post intervento e l’asseverazione della congruità delle spese da inviare all’Enea. Nessuna comunicazione se si tratta di semplice intervento di pulizia e nuova pittura. In entrambi i casi non serve il visto di conformità per cedere il bonus. Occorre però che ci sia una fattura unica, anche se si tratta di mini condominio, perché quando si tratta di intervento sulle parti comuni, la comunicazione di cessione del credito deve essere effettuata dal condomino rappresentante.

