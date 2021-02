Numeri in Parlamento, agenda e tempo: ecco i primi problemi di Draghi

Mario Draghi non ha ancora accettato l’incarico di formare il nuovo governo ma i problemi che lo aspettano si stanno già accumulando davanti all’uscio di Palazzo Chigi. Il primo, il più stringente: Draghi ha i numeri per avere una maggioranza stabile in Parlamento? E se ce li ha, come si sposta l’asse politico della maggioranza? Per rispondere alla prima domanda bisogna guardare soprattutto in casa M5S, dove sono già molti gli esponenti grillini che si sono pronunciati contro l’ex presidente della Bce. L’ala che fa riferimento ad Alessandro Di Battista: ha già deciso di opporsi al governo del presidente Mattarella.

C’è poi un altro drappello che aveva già dichiarato voto contrario a qualunque esecutivo non fosse guidato da Conte (ma varrà anche se Conte dovesse dichiarare appoggio a Draghi?). Poi c’è il corpaccione dei peones, che in buona parte si adeguerà a quanto stabilito ufficialmente, perché in ballo – prima ancora che le idee su Draghi – c’è la ricandidatura (e le eventuali deroghe sul terzo mandato). È certa una spaccatura, sia che la linea ufficiale dica sì sia che si schieri sul no. Ma la scelta, ovviamente, non è ininfluente. In questo momento, però, è evidente che in ogni caso il M5S porterà in dote al nuovo governo un numero di voti inferiore a quello che garantiva a Conte e che potrebbe abbattersi a poche decine di sì tra Camera e Senato se Luigi Di Maio e la sua ala si riscoprissero improvvisamente meno merkeliani ed europeisti degli ultimi mesi.

Un problema ben chiaro anche al Pd. Il vicesegretario Andrea Orlando ha spiegato in mattinata che i dem vogliono capire di quali numeri dispone il governo Draghi prima di formalizzare la certezza del loro appoggio. Il senso è: non ci si può imbarcare in un’impresa che, nonostante Draghi, non ha le basi parlamentari per svolgere la sua missione. Non solo. Il problema del Pd è anche un altro. Non è che i voti necessari per partire arriveranno dalla Lega? Quelli di Forza Italia, da soli, rischiano di non bastare. In caso di massiccia diserzione grillina, decisivi sarebbero i consensi in aula del Carroccio. In forma di appoggio diretto o magari di astensione. Matteo Salvini, per ora, si mostra possibilista: “Vedremo cosa Draghi ha da proporre”.

Ma una Lega che si intesta la quota decisiva di azionariato sarebbe – oltre che un problema per il Pd – anche un condizionamento pesante sull’agenda di governo e sui tempi di azione. È infatti probabile che la Lega vincoli il suo eventuale appoggio a una data certa sul voto: settembre oppure ottobre. Questo ridurrebbe il programma Draghi alla messa in sicurezza del Recovery Plan e alle scontate misure anti-pandemiche, chiudendo qualsiasi possibilità di altre riforme strutturali, comprese quelle istituzionali e forse la stessa legge elettorale. In più, questo calendario non consentirebbe all’attuale Parlamento di arrivare all’elezione del nuovo presidente della Repubblica. Ma anche senza una data di scadenza certa è difficile che un governo basato su una maggioranza che va da Leu fino alla Lega, passando per Pd, Forza Italia e parte dei 5s abbia la forza e la coesione per uscire da pochi binari prefissati. Sempre ammesso, e non concesso, che i voti leghisti ci siano.