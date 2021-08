Nuoto di fondo, delusione Bruni solo quattordicesima: “Risultato inatteso, provo rabbia”

TOKYO – Aveva un obiettivo, Rachele Bruni. Ma lo ha perso a metà strada nella maratona di 10 appiccicosi chilometri nell’umida baia di Tokyo. Solo quattordicesima la nuotatrice toscana, 30 anni, che fu d’argento (dopo la squalifica della francese Aurelie Muller, che la affondò al tocco) nell’Oceano di Copacabana a Rio dove l’oro fu di Sharon Van Rouwendaal: la 27enne olandese all’Odaiba Marine Park giapponese è d’argento per soli 9 centesimi, l’oro va all’imperitura Ana Marcela Cunha, 29 anni, brasiliana, che non manca mai un podio al livello mondiale dal 2013 ma mai era riuscita a salire sul podio olimpico (10^ a casa sua in Brasile): a 1 km dal traguargo, Ana Marcela accelera e va…