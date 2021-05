Nuoto, Europei: Benedetta Pilato da record nei 50 rana

Mattinata da incorniciare per il nuoto azzurro agli Europei di Budapest. Alla Duna Arena, infatti, Benedetta Pilato riscrive il record italiano nei 50 rana con il tempo di 29″50 – che è anche nuovo primato mondiale juniores – ad appena un decimo dal mondiale della statunitense Lilly King, nella sesta e penultima sessione di batterie. La 16enne di Taranto si prende dunque il pass per la semifinale cancellando il 29″61 che aveva fatto segnare agli Assoluti di Riccione lo scorso 18 dicembre e si porta a due centesimi dal record europeo (29″48) di Ruta Meilutyte. Restano fuori Martina Carraro e Lisa Angiolini, mentre avanza Arianna Castiglioni con il secondo tempo.

4×100 sl mista da sogno, in finale col primo tempo

Ma non solo, perché una superba 4×100 stile libero mista vola in finale con il miglior tempo. Manuel Frigo, Thomas Ceccon, Chiara Tarantino e Silvia Di Pietro toccano in 3’26″37, non troppo lontani dal record italiano di 3’24″55 che valse l’argento a Londra 2016. La campionessa europea in carica Margherita Panziera registra in scioltezza il miglior tempo dei 200 dorso in 2’08″52, mentre Alessandro Miressi e Lorenzo Zazzerri si guadagnano la semifinale dei 50 stile libero rispettivamente col quarto e ottavo tempo. Nei 50 farfalla passano il turno Elena Di Liddo e la primatista italiana Silvia Di Pietro rispettivamente con il nono e il quindicesimo crono, eliminate le emiliane Ilaria Bianchi e Costanza Cocconcelli. Tre azzurri in due centesimi nei 100 farfalla, ma uno resta fuori dalla semifinale. La spuntano il campione europeo in carica Piero Codia e il bronzo della doppia distanza Federico Burdisso, che sono sesto e settimo rispettivamente in 51″82 e 51″83; out Matteo Rivolta nonostante il nono crono in 51″84.