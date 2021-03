Nuove misure anti-Covid, iniziato il vertice di Draghi con i capi delegazione della maggioranza

La decisione finale è rinviata a domani, ma oggi si traccerà un quadro quasi definitivo della nuova stretta anti-Covid. Alle 17 si è riunita a Palazzo Chigi la cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi, un vertice in cui dovrà essere esaminato il parere del Comitato tecnico scientifico per tracciare le nuove misure di contrasto alla pandemia, che saranno contenute in un decreto che rinnoverà l’ultimo dpcm varato recentemente dal nuovo governo. Alla cabina di regia partecipano il presidente del Consiglio e i capi delegazione dei partiti di maggioranza: Maria Stella Gelmini, Dario Franceschini per il Pd, Elena Bonetti per Italia viva, Giancarlo Giorgetti per la Lega, il ministro della Salute Roberto Speranza (Leu) e i ministri Daniele Franco e Stefano Patuanelli. Sono presenti a Palazzo Chigi anche il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, il segretario generale Roberto Chieppa, il capo di Gabinetto di Draghi, Antonio Funiciello, il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e il direttore del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli.

A preoccupare l’esecutivo è l’impennata dei contagi provocata dalle varianti del coronavirus e l’aumento dei pazienti ricoverati in terapia. L’intenzione di Draghi, quindi, è di agire in fretta per evitare il collasso dei reparti negli ospedali e dare un’accelerata alle vaccinazioni. Per questo motivo, il governo varerà entro venerdì un nuovo Dpcm. Nel corso del vertice di questo pomeriggio con i capi delegazione della maggioranza il presidente del Consiglio cercherà di trovare una mediazione tra i rigoristi, come Speranza e Franceschini, e chi invece vorrebbe misure più blande come la Lega.

Le ipotesi che circolano in queste ore sono quelle di weekend blindati, con ristoranti e bar chiusi, e zone rosse automatiche quando l’incidenza dei casi settimanali supera i 250 ogni 100.000 abitanti (o in caso di focolai dovuti alle nuove varianti). I rigoristi, però, vorrebbero un lockdown totale almeno per tre settimane. I presidenti di Regione, che incontreranno domani i ministri Sperana e Gelmini, sono d’accordo sulla necessità di una nuova stretta.