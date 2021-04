Nuovo decreto, niente zone gialle per un mese: ecco tutte le regole

Pubblicità

Pubblicità

Le nuove regole si applicano a tutto il mese di aprile, escusi i giorni 3-4-5. Non ci saranno più zone gialle, ma solo arancioni e rosse. Si torna a scuola anche nelle regioni con la fascia di rischio più alto, mentre restano chiusi bar e ristoranti. Esercizi commerciali aperti in zona arancione e chiusi in zona rossa, rimangono aperti solo quelli che vendono beni di prima necessità. Chiusi in zona rossa anche parrucchieri, barbieri e centri estetici. Restano chiusi ovunque cinema, teatri, palestre e piscine. In zona rossa non si potrà fare visita ad amici e parenti, mentre si potranno raggiungere le seconde case a meno che le regioni non impongano specifici diventi. Per Pasqua Campania, Puglia e Liguria hanno vietato l’ingresso per i residenti e non residenti. Niente seconde case in Valle d’Aosta, Alto Adige, Trentino, Toscana, Sardegna. In Sicilia si entra solo con tampone negativo effettuato prima dell’arrivo.

A cura di Sofia Gadici





Go to Source

Tweet Share Pinterest