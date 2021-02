Nuovo Dpcm, il Cts gela le speranze: no alle riaperture di palestre e piscine

Roma — La variante inglese del coronavirus è già stata riscontrata nel 30 per cento dei nuovi casi e sarà prevalente in Italia entro la prima metà di marzo, la curva dei contagi e dei ricoveri è in salita, il meccanismo della cross (il trasferimento di malati gravi da una regione all’altra) è stato attivato già otto volte dalle zone rosse e in otto regioni le terapie intensive hanno superato la soglia di saturazione. «Non è una situazione di catastrofe imminente quella che abbiamo rappresentato al premier», dice il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Miozzo a sera uscendo da Palazzo Chigi. Ma è quanto basta perchè il suggerimento che i tecnici affidano al governo è quello di una «estrema prudenza» nelle valutazioni che entro la fine della settimana (dunque con il largo anticipo promesso) dovrebbero portare a un nuovo Dpcm, anche se l’intenzione del governo sarebbe stata quella di coinvolgere il Parlamento nell’adozione delle misure.

«Aspettiamo i dati di venerdì», taglia corto Miozzo, convocato con il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli e il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro per illustrare a Draghi, ai ministri competenti e ai capidelegazione della maggioranza la situazione reale del contagio e a ipotizzare nuovi parametri per valutare il livello di rischio.

Non è proprio aria di allentare le misure per il Cts che, sommerso da una raffica di richieste di riaperture avanzate da diversi ministeri e categorie produttive, ieri ha ribadito il suo no a tutte le istanze sul tavolo: no all’apertura di palestre e piscine, neanche per lezioni individuali e terapie di riabilitazione, no ai corsi pomeridiani per bambini, no a sale giochi e sale bingo. Oggi sarà la volta del ministro Franceschini che presenterà nuovi protocolli per chiedere la riapertura di cinema e teatri in sicurezza, magari ad aprile.

Il Cts, insomma, sostiene la linea dell’ala rigorista del governo, su tutti il ministro della Salute Speranza che oggi presenterà la sua relazione in Parlamento aprendo alla discussione delle forze politiche. Fosse per il Cts, il Dpcm in scadenza il 5 marzo andrebbe riconfermato fino a Pasqua: per i tecnici il sistema delle zone ha funzionato e la tempestività con cui si sta intervenendo per istituire zone rosse a livello locale sembra sufficiente a contenere il contagio. «Non vogliamo essere il signor no – spiega Miozzo – possibili riaperture possono essere ipotizzate ma solo in quelle regioni dove l’incidenza del contagio è inferiore ai 50 casi ogni 100.000 abitanti». Sono le zone bianche istituite dall’ultimo Dpcm e in cui non è ancora entrata nessuna regione, solo Sardegna e Val d’Aosta si avvicinano.

Il fronte aperturista del governo, trainato da Matteo Salvini, però tiene il punto. Il leader della Lega esce soddisfatto da mezzora di faccia a faccia con il premier. «Noi siamo per la tutela della salute, ma con interventi mirati e in questo c’è sintonia con il presidente Draghi. Se c’è un problema in una zona, come ad esempio a Brescia, intervieni lì, non è che fai il lockdown nazionale da Bolzano a Catania. Dunque chiusure mirate e un ritorno alla vita». Una linea, condivisa dal ministro delle Politiche agricole Patuanelli, su cui – a sorpresa – converge anche il governatore dell’Emilia e presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini che ieri ha istituito la zona rossa in ben 14 comuni della sua regione ma ha definito «ragionevole» la richiesta con l’obiettivo di «dare ossigeno a qualche attività».