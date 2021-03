Nuovo Dpcm, il M5S critico sulla scuola: “Pericoloso passo indietro”

Non solo i sindaci – con il presidente Anci Decaro in testa – criticano il nuovo Dpcm per i provvedimenti sulla scuola. Ora è anche il M5S che si dice contrario a un decreto che chiude gli istituti e lascia aperto tutto il resto. A manifestare il dissenso del Movimento sono le deputate e i deputati cinquestelle in commissione Cultura. Che in una nota parlano di “pericoloso passo indietro”: “Non possiamo essere d’accordo con un decreto che chiude le scuole e lascia aperto tutto il resto – si legge – Con il nuovo Dpcm si fa un pericoloso passo indietro rispetto alla gestione della pandemia sul fronte scolastico: si sottovalutano i danni formativi e psicologici dei nostri ragazzi e, soprattutto, si rischia di avere l’effetto opposto a quello sperato”.

La nota dei deputati 5S

“Le Regioni in zona gialla e arancione”, proseguono i pentastellati, “torneranno a chiudere più facilmente le scuole perché autorizzate a livello nazionale e perché economicamente conviene di più rispetto a chiudere altre attività. Di conseguenza, però, gli studenti potranno frequentare di più altri spazi di socializzazione, sicuramente meno sicuri rispetto alle scuole, rischiando di contribuire maggiormente alla diffusione del virus. Questa strategia si fonda su un paradosso. Inoltre, stiamo mandando un messaggio profondamente sbagliato al Paese e alle giovani generazioni: è come dire che non vogliamo investire sul loro futuro”, concludono.

Italia viva: accelerare sui vaccini al personale scolastico

Sulla necessità di tenere le scuole aperte si registra la sintonia fra 5S e Italia viva. “Per chi, come me, ha sempre affermato che l’unica scuola vera è quella in presenza, leggere il nuovo Dpcm e sapere che tante scuole, lunedì, chiuderanno di nuovo e ritorneranno alle lezioni in Dad è un colpo al cuore”, dice Gabriele Toccafondi, capogruppo di Iv in Commissione Cultura alla Camera. E insiste sulla necessità di accelerare le vaccinazioni del personale scolastico.

Di fronte alla previsione della chiusura di un maggior numero di scuole, il presidente dell’Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli ha definito la didattica a distanza una scelta “dolorosa ma inevitabile” in certe situazioni: “La dad ha dei limiti, lo sappiamo tutti – ha detto a Sky Tg24 – Se non c’è alternativa questo si fa, nel momento in cui temiamo per la diffusione di varianti più contagiose. Credo la scelta sia dolorosa ma inevitabile”.