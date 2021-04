Nuovo pestaggio a Colleferro, 17enne ferito al volto da un gruppo di coetanei

Pubblicità

L’hanno visto camminare lungo il corso principale della città, sono scesi dall’auto, lo hanno massacrato di botte e poi, lasciandolo a terra esanime, sono fuggiti. A sette mesi di distanza dal pestaggio costato la vita al 21enne Willy Monteiro Duarte, ucciso per aver cercato di difendere un amico nei pressi dei locali della movida e a due passi dal municipio, attorno alle 17.30 di sabato un’esplosione di cieca violenza ha fatto ripiombare Colleferro nell’incubo, con un 17enne della vicina Segni finito in ospedale in gravi condizioni.

Dalle prime indiscrezioni sulle indagini avviate dal locale commissariato, la vittima avrebbe avuto nel suo paese screzi di poco conto con gli aggressori, ragazzi di circa 20 anni, tutti di Colleferro. Liti per motivi futili, che sarebbero state sufficienti però a far scattare una spedizione punitiva.

Quando ieri pomeriggio gli aggressori hanno visto il minorenne camminare lungo corso Filippo Turati, a poche centinaia di metri dall’ospedale, non hanno infatti perso tempo. Il conducente di un’Audi A3 nera si è fermato e dall’auto sono usciti i due passeggeri, che hanno iniziato a riempire il 17enne di calci e pugni, dandosi poi subito alla fuga.

Alcuni passanti avrebbero però individuato l’auto e a quanto pare girato anche un video, successivamente diffuso sui social. In poco tempo gli investigatori sono così riusciti a identificare a bloccare gli aggressori.

Il conducente dell’Audi è stato ritenuto, almeno sinora, estraneo alla vicenda, mentre i due passeggeri, considerati gli autori del pestaggio, sono stati portati in commissariato e rischiano grosso. Il minore, infatti, ha riportato gravi traumi e ferite, soprattutto al volto, è stato portato in ospedale in codice rosso e ricoverato, anche se fortunatamente non è ritenuto in pericolo di vita.

“L’aggressione di oggi pomeriggio è un fatto inaccettabile. Le nostre ferite sono ancora troppo aperte su queste questioni”, ha scritto subito sui social il sindaco Pierluigi Sanna. “Giovani che picchiano un giovane minorenne, di giorno, su Corso Turati e scappano, non possono rimanere impuniti”, ha proseguito il primo cittadino.





