Pubblicità

Pubblicità



https://video.repubblica.it/mondo/usa-obama-ballerino-per-i-60-anni-il-video-della-festa-finisce-online-e-scatena-polemiche/393582/394293?rss

Copia

<iframe class=”rep-video-embed” src=”https://video.repubblica.it/embed/mondo/usa-obama-ballerino-per-i-60-anni-il-video-della-festa-finisce-online-e-scatena-polemiche/393582/394293&width=640&height=360″ width=”640″ height=”360″ frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>

Copia

Fuga di immagini dalla blindatissima festa organizzata da Barack Obama per i suoi 60 anni, sull’esclusiva isola di Marthàs Vineyard. Nonostante il drastico taglio degli invitati dopo le polemiche legate al rischio Covid, erano troppi gli ospiti nella residenza degli Obama perché non venissero fuori foto e video realizzati con gli smartphone. Come quello che immortala l’ex presidente scatenato sulla pista da ballo col microfono in mano. Gli scatti rubati svelano anche alcuni degli invitati più famosi, come la cantante soul Erykah Badu e i rapper Trap Beckham e TJ Chapman. In altre foto poi compaiono gli speciali tovaglioli realizzati per l’evento, bianchi con la scritta dorata ’44×60′, in onore dei 60 anni del 44mo presidente degli Stati Uniti. Inevitabile qualche polemica sull’assenza di mascherine, ma a tutti gli invitati era richiesto di essere vaccinati o testati.

videoTwitter





Go to Source

Tweet Share Pinterest