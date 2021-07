Oggi è il Fried Chicken Day, ecco i segreti per preparare il pollo fritto perfetto di Davide Cavalleri

Pubblicità

In America è uno dei piatti più amati e consumati, tanto che oltreoceano hanno deciso di celebrarlo con il Fried Chicken day: la festa internazionale del pollo fritto. Citato in film iconici come The Blues Brothers, apprezzato da personaggi di spicco come l’ex presidente USA, Barack Obama, simbolo di catene internazionali, il pollo fritto è uno degli emblemi del fast food.

Una prelibatezza da sempre abbinata agli Stati Uniti, ma in realtà le origini sono controverse. Alcuni le fanno risalire intorno al 1747 quando apparve nel ricettario britannico The Art of Cookery Made Plain and Easy di Hannah Glasse, con tanto di indicazioni sulla marinatura, regola fondamentale per una perfetta riuscita.

Anche il popolo scozzese rivendica l’invenzione del pollo fritto: nel ‘700 molti di loro emigrarono nel Sud America per via della tratta degli schiavi e proprio gli afroamericani, a cui venivano riservate le parti meno nobili del pollo, resero il piatto famoso e popolare ma soprattutto buono. Il loro segreto consisteva nel condire gli scarti con abbondante paprika e spezie, per poi buttarli in olio di palma bollente. Il risultato cominciò ad essere così strepitoso che nelle case degli scozzesi questo piatto veniva consumato quotidianamente, spesso cucinato dagli stessi schiavi assunti come cuochi personali.

Negli Stati Uniti la prima ricetta apparve nel 1824 nel primo libro di cucina regionale americana, The Virginia House-Wife, scritto da Mary Randolph, figlia di una famiglia di schiavisti e una lontana parente di Thomas Jefferson. “Tagliateli come per la fricassea, infarinateli bene, cospargeteli di sale, metteteli in una buona quantità di strutto bollente e friggeteli di un marrone chiaro”, scrisse. Una ricetta che secondo la BBC ha stabilito lo standard del pollo fritto per generazioni di cuochi del Sud.

Ma il pollo fritto è anche espressione dell’amore degli italiani per la carne bianca: secondo Unaitalia, l’associazione che rappresenta oltre il 90% della produzione avicola nazionale, nel 2020 le carni bianche sono le più consumate e acquistate dalle famiglie italiane, con il 35% delle quote di mercato a volume, seguite dalle carni bovine (33%) e dalle suine (21%).

E se il 6 luglio, in America, i ristoranti lo promuovono con offerte speciali e lo re-inventano in tutte le salse, dalle nostre parti c’è chi prova a riprodurlo fedelmente, seguendo la ricetta originale. È il caso del Birrificio delle Officine Ferroviarie a Torino e del suo responsabile Raffaello Pisapia che ci ha spiegato come si cucina uno dei piatti più amati nel Paese a stelle e strisce.

Di Davide Cavalleri





