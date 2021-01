Olimpiadi: il decreto che accontenta Malagò, l’ultima carta da giocare al Cio

ROMA. La notizia ha scardinato lo stallo politico che resisteva da 27 mesi. Lo spettro di un’Olimpiade senza la bandiera italiana per l’imminente sospensione del Coni da parte del Comitato olimpico internazionale, già nei fatti assunta come ha rivelato ieri Repubblica e solo da annunciare domani, ha sorpreso persino il presidente Mattarella. Oggi alle 9 è convocato un Consiglio dei Ministri in cui Giuseppe Conte comunicherà la decisione di salire al Colle per dimettersi. Da ieri però è in atto una corsa contro il tempo per portare in approvazione, contestualmente, anche un decreto che ridefinisca l’autonomia del Coni. In tempo per evitare che domani, a Losanna, l’esecutivo del Cio emetta una sanzione storica: la sospensione “sub iudice” del Comitato olimpico italiano, che costringerebbe gli atleti del nostro Paese qualificati per le Olimpiadi di Tokyo a gareggiare da indipendenti, senza il Tricolore e senza inno. Un’umiliazione senza precedenti. Sufficiente a frenare la smania di chi, convinto di trovarsi di fronte a un bluff, in mattinata ostentava la tentazione di non intervenire sulla questione, per vedere se davvero da Losanna sarebbero stati capaci di tanto.

Olimpiadi Tokyo, il Cio ha già deciso: Italia fuori, ai Giochi senza inno né bandiera di Matteo Pinci 25 Gennaio 2021

Ma “vedere” il bluff sarebbe un rischio troppo alto. Per questo la bozza del nuovo decreto è stata definita in fretta e furia dagli uffici del Mef e del Ministero dello Sport. In realtà esisteva da giorni: il lavoro fatto ieri era necessario per trovare un accordo politico su alcuni punti che vedevano forti divergenze tra il Pd e il M5s. Certo il testo restituirebbe al Coni una larga fetta della pianta organica che oggi ha in avvalimento da Sport e Salute. Non i 240 dipendenti richiesti da Malagò, però: nella bozza si parla di 165 persone, di cui 10 dirigenti. Una larghissima parte, quelli assunti prima del 2002, passerebbe direttamente al Coni. Gli altri, una trentina, sarebbero per metà dipendenti di Sport e Salute attualmente inquadrati in funzioni Coni. Per metà arriverebbero tramite concorso pubblico. Il Coni potrebbe beneficiare di risorse in più per far fronte alle spese: una questione che ieri non era ancora stata risolta per contrasti politici (si parla di un contributo di 6 milioni in aggiunta ai 40 previsti attualmente).

Poi c’è la questione immobili: al Coni tornerebbero il centro di preparazione olimpica di Formia dove si allenava Mennea e di Tirrenia, il centro sportivo dell’Acqua Acetosa e la villetta del Foro Italico. Su altri – in particolare la sede di Palazzo H – dovrebbe essere stabilita entro sei mesi la modalità di utilizzo con un nuovo decreto. Spadafora vorrebbe lasciare al Coni anche l’istituto di medicina dello sport e concedere l’istituzione di una Spa: temi su cui alcuni ministri minacciano di far saltare il testo.

Non è certamente un decreto che sana la questione in via definitiva: resta da decifrare il futuro di Sport e Salute, solo per fare un esempio. Ma il testo è solo una “toppa” utile a evitare la sanzione del Cio nell’esecutivo di domani. O, per usare le parole di Malagò, “un tampone che fermi la delibera del Cio. Altre scelte sarebbero un suicidio o un’eutanasia”.