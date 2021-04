Olimpiadi, il no a Tokyo che va oltre il Covid e il sogno spezzato delle hockeyste coreane

Pubblicità

Nel gennaio del 2018 un portiere, quattro difensori e sette attaccanti della nazionale femminile nordcoreana di hockey su ghiaccio attraversarono il confine. Unendosi alla 23 future compagne di squadra del Sud, in uno dei momenti più alti della storia olimpica: la squadra unita della Corea ai Giochi di PyeongChang benedetta dalla presenza di Kim Yo-Jong, sorella e braccio destro del leader nordcoreano Kim Jong-un e primo esponente della famiglia a metter piede al Sud dopo la guerra del 1950-53. Tre anni dopo, di quello spirito, di quella illusione di riconciliazione non resta nulla. Il ritiro della Corea del nord dalle Olimpiadi di Tokyo non è il primo sassolino di una valanga che sta per travolgere l’edizione già rinviata di un anno. Anche se le motivazioni ufficiali sono strettamente legate alla più grande emergenza che sta fronteggiando il Giappone: il Covid, forse arrivato a una quarta ondata con una variante locale (dopo i tuffi, anche la pallanuoto ha dovuto cancellare il suo test event in Giappone per precauzioni sanitarie). Ma il ritiro di Pyongyang è di sicuro la prima crepa per un’Olimpiade che, nonostante tutto, doveva essere la grande rivincita del mondo unito nei confronti del virus. Il mondo unito non sarà, col primo boicottaggio dai tempi di Barcellona ’92.

Olimpiadi, PyeongChang: “22 atleti della Corea Nord, ok a sfilata con un’unica bandiera” 20 Gennaio 2018

La paura del Covid

La Corea del nord dichiara ufficialmente zero contagi (dato su cui molti nutrono dubbi), e dal gennaio 2020 ha chiuso i confini quando il virus doveva ancora dilagare in Europa. Se il contagio dovesse entrare nel Paese il claudicante sistema sanitario rischierebbe seriamente di collassare. Ma nonostante le legittime preoccupazioni che possono avere tutti i 206 comitati olimpici invitati, il boicottaggio nasce in un clima di tensioni politiche che non si possono non interpretare come uno schiaffo a Tokyo, a Seul, al Cio e anche agli Usa di Biden.

Giappone, nuova ondata di Covid: Osaka cancella il passaggio della torcia olimpica 06 Aprile 2021

Lo schiaffo a Tokyo

Niente Olimpiadi “per proteggere gli atleti” dal virus: la motivazione ufficiale sembra già una condanna all’efficienza dei giapponesi che garantiscono come tutto sarà sotto controllo a luglio attraverso rigidi protocolli. I rapporti sono tesi non solo per i ripetuti lanci di missili verso il mare del Giappone, ma anche per le accuse a Pyongyang di aver rapito dozzine di cittadini giapponesi negli anni ’70 e ’80. Un professore dell’Università degli studi nordcoreani a Seul, Yang Moo-jin, aggiunge: “Pyongyang sembra protestare contro la politica del Giappone nei confronti della Corea del Nord su questioni delicate come i diritti umani, e le sanzioni sono state sollevate da Tokyo insieme agli Stati Uniti”.

Lo schiaffo a Seul

Uno dei grandi sconfitti è sicuramente il presidente sudcoreano Moon Jae-in, che forse incautamente aveva definito i Giochi una grande opportunità di dialogo con Pyongyang, anche per i protagonisti della regione come il Giappone e gli Usa. La doccia fredda è arrivata pochi giorni dopo l’annuncio di una candidatura congiunta Nord-Sud per le Olimpiadi 2032, partnership nemmeno citata nel comunicato che ha annunciato il no a Tokyo. Più che a un progetto unito per un futuro di pace, la mossa di Kim ha fatto pensare al boicottaggio della Corea del nord a Seul 1988. Quando ancora c’era la guerra fredda. Un segnale sinistro d’altronde era già arrivato, quando Pyongyang fece brillare l’ufficio di collegamento con il Sud costruito al confine.

Lo schiaffo al Cio

Il ritiro dei nordcoreani non è stato formulato con nessuna pratica ufficiale, stabilita per recedere dall’invito ai Giochi. Con un’irritualità totale, la notizia si è venuta a sapere con giorni di ritardo, citando un’assemblea del comitato olimpico del 25 marzo. Il Cio ha chiesto di dialogare con una videoconferenza, trovandosi di fronte a un muro di gomma. Una mesta fine delle aperture che portarono il presidente Thomas Bach a varcare addirittura il confine, per incontrare Kim Jong-un nel 2018. La Corea del nord avrà vinto “solo” sette medaglie alle Olimpiadi di Rio (compresi due ori nei pesi e nella ginnastica), ma certo per Bach è una sconfitta la prima Olimpiade non unita dal 1992, dopo la prima edizione rinviata di un anno. Un’intepretazione maliziosa vede nel ritiro di Pyongyang una risposta allo stesso Cio, che ha fatto capire di preferire Brisbane per il 2032, non la Corea con tutti i suoi contrasti, ma sembra molto dettata da una dietrologia che poco ha a che vedere con gli scenari attuali.

Il gelo con gli Usa

Il no a Tokyo segue le durissime frasi della sorella di Kim quando si è insediato Biden: “Avvertiamo la nuova amministrazione americana, che sta cercando di liberare odore di polvere da sparo sulla nostra terra. Se nei prossimi quattro anni vuole dormire sonni pacifici farà meglio a non causare puzza”. Dopo l’epoca delle grandi illusioni dell’amministrazione Trump, il dialogo con Washington è di nuovo a un punto morto, Biden ha definito Kim un “criminale”, e Pyongyang come sempre ha reagito con durezza alle esercitazioni militari congiunte tra Usa e Corea del sud. Insomma è rimasto deluso chi sognava di vedere a Tokyo un’occasione per riavvicinare, attraverso la diplomazia dei cinque cerchi, antagonisti di nuovo lontanissimi. A meno che abbia ragione Kwak Gil-sup, capo di One Korea Center, sito web specializzato negli affari della Corea del Nord: “Pyongyang sta inviando il messaggio che vuole trattare direttamente con gli Stati Uniti ora, piuttosto che usare le Olimpiadi come luogo per raggiungere Washington per i colloqui”. Peccato per quelle giocatrici di hockey che fecero lludere il mondo, tre anni fa: stavolta i Giochi non servono più per la diplomazia.





