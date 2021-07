Olimpiadi, la giornata: tutti i risultati degli azzurri

Canottaggio – 4 di coppia in finale – Il 4 di coppia si è qualificato per la finale con il secondo miglior tempo dietro alla Polonia. Gli azzurri hanno gareggiato nel nome di Filippo Mondelli, morto a 26 anni nell’aprile scorso per un tumore, punto di forza della barca azzurra fino al 2019. “Era con noi e ha vogato con noi” ha detto Luca Rambaldi. Martedì la finale.

Canottaggio – Di Mauro supera il turno Gennaro Alberto di Mauro apre i Giochi Olimpici della squadra italiana impegnata sulle acque Sea Forest Waterway. Il canottiere italiano chiude al secondo posto la batteria del singolo maschile, alle spalle del danese Den Nielsen, e passa il turno.

Tiro con l’arco – Rebagliati decima nelle qualificazioni, Nespoli male: “La peggior qualifica di stagione” Al termine del ranking round individuale di tiro con l’arco la migliore delle azzurre è stata Chiara Rebagliati, decima, con un score di 658 (suo personal best). Lucilla Boari 23a, Tatiana Andreoli 52a. Andreoli sfiderà venerdì 29 luglio ai 32esimi la francese Linda Barbelin (13a con 654), nello stesso pomeriggio potrebbe verificarsi un match tra le italiane Lucilla Boari e Chiara Rebagliati ai 16esimi. La prima sfiderà la polacca Sylwia Zyzanska e la seconda la svedese Christine Bjerendal: se entrambe passeranno il turno sarà derby. Sottotono Mauro Nespoli: al termine del ranking round maschile di tiro con l’arco, disputato allo Yumenoshima Ranking Field, è 24°: “Ho iniziato malissimo, ho cercato recuperare più che potevo. Nonostante sono risalito di tante posizioni ho comunque chiuso col peggior ranking round della stagione. Non tutto è perduto, devo voltare pagina e guardare alle prossime sfide. Spesso mi è capitato di tirare molto bene in qualifica ma di perdere subito negli scontri diretti: spero di invertire la tendenza”.