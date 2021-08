Olimpiadi oggi 2 agosto, le gare in programma per l’Italia e i risultati: le ragazze del volley ko con gli Usa

Pubblicità

Azzurre del volley sconfitte dagli Stati Uniti 3-2 al termine di un match con molti errori e che ora preclude all’Italia la possibilità di chiudere il girone al primo posto.

Volley, tie break amaro: azzurre battute dalle statunitensi dal nostro inviato Cosimo Cito 02 Agosto 2021

1500 donne, Sabbatini in semifinale

Gaia Sabbatini ha staccato il biglietto per le semifinali dei 1.500 metri ai Giochi di Tokyo. L’azzurra ha chiuso al 4° posto la sua batteria correndo in 4’05″41. Eliminata Federica Del Buono, 11esima nella prima batteria in 4’07″70.

200 donne, Hooper e Kaddari in semifinale

Gloria Hooper e Dalia Kaddari hanno ottenuto la qualificazione alle semifinali dei 200 metri piani ai Giochi Olimpici di Tokyo. Hooper ha chiuso al 4° posto la prima batteria correndo in 23″16, tempo buono per il ripescaggio, mentre Kaddari ha ottenuto la qualificazione diretta finendo 3^ nella quinta batteria in 23″26.

100 hs donne, oro Camacho-Quinn

La portoricana Jasmine Camacho-Quinn ha vinto la medaglia d’oro nei 100 ostacoli ai Giochi Olimpici di Tokyo. Argento all’americana Harrison, bronzo alla giamaicana Tapper.



Canoa, Genzo in semifinale

Francesca Genzo si è qualificata per le semifinali della canoa sprint K1 200 metri: l’azzurra ha chiuso la sua batteria al 2° posto dietro alla danese Jorgensen.

Canoa, Burgo in semifinale

Samuele Burgo è in semifinale nella canoa sprint K1 1.000 metri: l’azzurro ha chiuso al 2° posto la sua batteria dei quarti dietro al belga Peters.



Settebello, 5-5 con l’Ungheria

Il Settebello chiude il girone A del torneo olimpico di pallanuoto pareggiando 5-5 contro l’Ungheria. Gli azzurri finiscono senza sconfitte a quota 8 punti e ora attendono di conoscere l’avversaria dei quarti di finale.





