Olimpiadi oggi 28 luglio, le gare in programma per l’Italia e i risultati: 4 medaglie e la sciabola è argento

Pubblicità

Pubblicità

Emozioni da brividi con l’ultima gara di Federica Pellegrini che saluta con un sorriso la sua storia olimpica chiusa col settimo posto nella finale dei 200 sl. Ma anche una mattina di successi tra mille difficoltà, come il bronzo azzurro nel canottaggio dove l’Italia è stata colpita dal primo caso di covid dell’azzurro Rosetti. Sostituito nel quattro senza, il quartetto italiano ha conquistato il terzo posto con una prova di grande coraggio e forza psicologica. Un bronzo anche da Burdisso nei 200 farfalla mentre Simona Quadarella si arrende al quinto posto nei 1500

Beach Volley maschile, Carambula-Rossi battuti da coppia del Qatar

Nel beach volley la coppia azzurra Adrian Carambula-Enrico Rossi ha perso due set a zero contro quella qatariota formata da Cherif Younousse-Ahmed Tijan. I parziali sono stati 24-22 e 21-13. Venerdì gli Azzurri dovranno vedersela contro il tandem svizzero Heidrich-Gerson.

Beach Volley femminile, sconfitta per Menegatti-Orsi Toth

Seconda sconfitta per Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth nel torneo di beach volley. Le azzurre hanno perso 2-0 (22-20 21-19) contro la coppia australiana formata da Artacho Del Solar e Clancy.

Volley maschile, l’Italia batte il Giappone

L’Italia maschile del volley riscatta subito la sconfitta subita contro la Polonia e batte il Giappone 3-1 (25-20 25-17 23-25 25-21). Dopo tre giornate gli azzurri hanno 5 punti nella classifica del girone A e occupano momentaneamente il terzo posto. Venerdì l’Italia tornerà in campo contro l’Iran.

Tuffi sincro 3 m, Italia sesta

I cinesi Zongyuan Wang e Siyi Xie hanno vinto l’oro nella gara del trampolino sincro da 3 metri dei tuffi,. Argento agli Stati Uniti, bronzo alla Germania. Sesto il duo azzurro Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci.

La staffetta 4×200 stile libero con Federica Pellegrini squalificata

La staffetta 4×200 stile libero è stata squalificata per cambio anticipato di Anna Chiara Mascolo. Federica Pellegrini aveva nuotato in 1’56″81. Stefania Pirozzi nella prima frazione 2’01″64, in seconda Anna Chiara Mascolo 1’59″81, in terza la giovanissima 15enne Giulia Vetrano in 2’00″91.

Sciabola maschile, Corea troppo forte: è argento

La corea domina, l’Italia è medaglia d’argento nella prova a squadre di sciabola maschile. Nella finale per l’oro, gli azzurri – Luca Curatoli, Aldo Montano, Enrico Berrè, con riserva Luigi Samele – sono stati nettamente sconfitti 26-45

Basket, Italia sconfitta dall’Australia per 86-83

La nazionale di Meo Sacchetti contro una delle squadre candidate all’oro lotta e perde di soli 3 punti. L’ultimo quarto si è rivelato decisivo per la vittoria degli australiani. Nel prossimo turno, sabato 31 luglio, alle ore 13.40 giapponesi (le 6.40 in Italia) l’Italia sfiderà la Nigeria che oggi, dopo aver perso con l’Australia, è stata sconfitta anche dalla Germania. Passano ai quarti di finale le prime due dei tre raggruppamenti e le due migliori terze.

Windsurf, Camboni secondo: lotta per l’oro con l’olandese Badloe

Condizioni spettacolari hanno accompagnato il quarto giorno di regate per la vela a Enoshima: cielo leggermente velato e vento medio-forte dal mare, onda corta e ripida. In queste condizioni, nel Windsurf RS:X Maschile continua la battaglia tra l’olandese Kiran Badloe e l’azzurro Mattia Camboni. Oggi è andata meglio all’olandese (2-4-1), che si è ripreso la testa della classifica, davanti all’azzurro (oggi 8-13-4), terzo il francese Thomas Guyard (3-6-7). Ora dopo 9 prove, e a tre dal termine del programma più la Medal Race, Camboni ha 8 punti di ritardo da Badloe, e 5 punti di vantaggio sul francese.

Trap femminile, Stanco seconda Jessica Rossi settima

Iniziata l’avventura della portabandiera Jessica Rossi e di Silvana Stanco nel trap femminile. Alla fine delle prime tre serie di qualificazione Silvana Stanco è seconda con un solo errore, Jessica Rossi settima con 72 piattelli su 75. Domani altri 50 piattelli ed eventuale finale dove entrano le prime sei

Judo, delusione Bellandi: l’azzurra eliminata ai ripescaggi

Niente da fare per Alice Bellandi che nei -70 kg femminili cede il passo alla croata Barbara Matic: dopo 44 secondi del golden score, l’azzurra subisce un ippon dalla campionessa del mondo in carica, salutando purtroppo le Olimpiadi ai ripescaggi nonostante un’ottima gara. Chiude così al settimo posto.

Ciclismo, Filippo Ganna è quinto nella crono

Delusione per Filippo Ganna nella cronometro delle Olimpiadi di Tokyo 2020: il 25enne di Verbania, tra i favoriti per una medaglia, ha chiuso al quinto posto. Oro al 31enne sloveno Primoz Roglic, l’argento dall’olandese Tom Dumoulin, il bronzo dall’australiano Rohan Dennis.

Canottaggio, bronzo azzurro nel 4 senza

Medaglia di bronzo per l’italia del Canottaggio ai giochi olimpici di tokyo 2020. Il 4 senza si è piazzato alle spalle di australia e romania. Si tratta dell’equipaggio costretto al cambio in corsa dopo la positività al covid di bruno rosetti, al quale è subentrato marco di costanzo.

Miressi in finale nei 100 sl

Alessandro Miressi si qualifica per la finale dei 100 stile libero maschili ai Giochi Olimpici di Tokyo. L’azzurro chiude in 47″52 terzo tempo complessivo. Comanda il russo Kliment Kolesnikov in 47″11. Fuori invece Thomas Ceccon 12esimo in 48″05.

200 sl, addio Pellegrini, Titmus regina

Settimo posto per Federica Pellegrini nella finale dei 200 stile libero femminili ai Giochi di Tokyo. L’azzurra ha nuotato in 1’55″91. Oro all’australiana Ariarne Titmus in 53″50, argento all’atleta di Hong Kong Siobhan Bernadette Haughey (1’53″92), bronzo alla nuotatrice canadese Penny Oleksiak (1’54″70)

Federica Pellegrini settima nella sua ultima storica finale. “Il mio futuro con Matteo Giunta” dalla nostra inviata Alessandra Retico 28 Luglio 2021

Burdisso bronzo

Federico Burdisso vince la medaglia di bronzo nei 200 farfalla ai Giochi di Tokyo 2020. L’azzurro ha chiuso in 1.54.45, dietro all’imprendibile ungherese Kristof Milak, oro e record olimpico con il tempo di 1.51.25. Argento al giapponese Tomoru Honda in 1.53.73.

Testa, medaglia sicura nella boxe

Irma Testa è sicura di salire sul podio ai Giochi Olimpici di Tokyo2020. L’azzurra ha battuto 5-0 ai punti la canadese Caroline Veyre nei quarti di finale del torneo di pugilato, categoria 54-57 kg. La Testa tornerà sul ring sabato 31 luglio per la semifinale contro la filippina Nesthy Petecio: in caso di sconfitta sarà bronzo per l’italiana, mentre in caso di vittoria la finale per l’oro si disputerà martedì 3 agosto.

Straordinaria Irma Testa, prima medaglia della boxe femminile italiana dal nostro inviato Cosimo Cito 28 Luglio 2021

Delusione Quadarella

L’azzurra Simona Quadarella ha chiuso solo la quinto posto la finale dei 1500 stile libero ai Giochi di Tokyo 2020 con il tempo di 15.53.97. L’azzurra partita tra e prime ha piano piano perso terreno con la statunitense Kathleen Ledecky che prendeva il largo fino a conquistare la medaglia d’oro in 15.37.34 davanti alla connazionale Erica Sullivan in 15.41.41 argento. Il bronzo è andato alla tedesca Sarah Kohler.

Italia quinta nella 4X200 sl

L’Italia chiude al quinto posto una bella gara della staffetta 4×200 stile libero maschile ai Giochi di Tokyo 2020. Gli azzurri Stefano Ballo, Matteo Ciampi, Filippo Megli e Stefano Di Cola sono stati vicini alla medaglia fino alla fine ma hanno chiuso quinti con il tempo di 7.03.24. Oro alla Gran Bretagna, argento alla Russia e bronzo all’Australia.

Canottaggio, Italia quinta nel 4 di coppia

L’Italia è quinta nella finale olimpica del 4 di coppia maschile. Nel bacino di Sea Forest Waterway, campo di gara del canottaggio di Tokyo 2020, i quattro azzurri (Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Simone Venier) hanno chiuso la loro gara dietro a Olanda, Gran Bretagna, Australia e Polonia. A metà gara un problema ha compromesso le chance di medaglia dell’equipaggio italiano.

Canottaggio, dal risveglio col primo caso di Covid al podio: la medaglia più difficile del ‘quattro senza’ azzurro dai nostri inviati Ettore Livini , Fabio Tonacci 28 Luglio 2021

Esordio super di Jessica Rossi

La tiratrice azzurra Jessica Rossi, una dei due portabandiera dell’Italia nella cerimonia di apertura di Tokyo 2020, ha piazzato un 25/25 nella prova di fossa olimpica ai Giochi. L’altra azzurra Silvana Stanco ha chiuso con 24/25.

Judo, subito fuori Mungai

Nicholas Mungai è subito fuori dal torneo olimpico di judo, categoria -90 kg. L’azzurro è stato sconfitto dall’uzbeko Davla Bobonov.

Ciclismo, crono donne, oro Van Vleuten

Annemiek van Vleuten ha vinto l’oro a cronometro di ciclismo femminile. L’olandese ha chiuso in 30’13″49, precedendo la svizzera Marlen Reusser, argento con 31’09″96 e l’olandese Anna van der Breggen con 31’15″12. L’italiana Elisa Longo Borghini, bronzo nella prova su strada, ha chiuso al decimo posto (33’00″89).

Tennis, Giorgi e Fognini eliminati

Camila Giorgi esce ai quarti di finale del torneo di tennis ai Giochi Olimpici di Tokyo. L’azzurra è stata sconfitta con un doppio 6-4, 6-4 dall’ucraina Elina Svitolina. Fognini battuto invece dal russo Medvedev ai sedicesimi 6-2, 3-6, 6-2





Go to Source

Tweet Share Pinterest