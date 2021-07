Olimpiadi oggi 31 luglio, programma e risultati: bronzi a Simona Quadarella e Irma Testa. Basket, Italia ai quarti

Pubblicità

Si arricchisce di due bronzi il medagliere dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo. Simona Quadarella è giunta terza nella finale degli 800 sl vinti dalla statunitense Katie Ledecky davanti all’australiana Ariarne Titmus. Nel pugilato Irma Testa è stata battuta 4-1 ai punti nella semifinale della categoria 54-57 kg dalla filippina Neshty Petecio.

Basket, Italia batte Nigeria: azzurri ai quarti

L’Italia del basket si è qualificata per i quarti di finale delle Olimpiadi. Gli azzurri hanno battuto la Nigeria 80-71 nella terza e ultima gara della fase a gironi garantendosi il passaggio del turno.

Tiro con l’arco, Nespoli in semifinale

Mauro Nespoli è in semifinale nel torneo olimpico individuale di tiro con l’arco. L’azzurro ha battuto 6-4 il tedesco Florian Unruh e ora sfiderà il tiratore di Taipei Chih-Chun Tang.

Pugilato, medaglia di bronzo per Irma Testa

Medaglia di bronzo per Irma Testa nel torneo di pugilato, categoria 54-57 kg. In semifinale l’azzurra e’ stata sconfitta 4-1 ai punti dalla filippina Neshty Petecio.

Tiro a volo, Italia eliminata nel mixed team

Olimpiade di Tokyo da dimenticare per Jessica Rossi, portabandiera assieme al ciclista Elia Viviani alla cerimonia d’apertura. Oggi gli azzurri Jessica Rossi e Mauro De Filippis non sono andati oltre ad un undicesimo posto nel trap misto del tiro a volo che ha fatto il suo esordio ai Giochi olimpici. Rossi e De Filippis, separati nella vita sentimentale (erano sposati) ma uniti nella passione del tiro, hanno colpito 141 su 150 piattelli.

Tiro con l’arco, Nespoli ai quarti

Il primo match di giornata nel tiro con l’arco individuale maschile ai Giochi di Tokyo 2020 di Mauro Nespoli è andato al meglio. L’azzurro ha superato agli ottavi con un netto 6-0, il brasiliano Marcus D’Almeida con i parziali 29-28, 28-26, 29-25. L’azzurro non è mai uscito dal giallo. Prossimo match ai quarti di finale alle ore 15,00 di Tokyo (ore 8,00 del mattino in Italia) contro il vincente del match tra Unruh (Ger) e Duenas (Can).

Judo, Italia fuori nella gara mista a squadre

Niente da fare per l’Italia del judo nella gara mista a squadre dei Giochi Olimpici. La nazionale è stata sconfitta 4-3 da Israele: a nulla sono servite le vittorie di Odette Giuffrida, Fabio Basile e Christian Parlati, nell’incontro di spareggio Maria Centracchio è stata battuta da Gili Sharir.

Staffetta mista mixed, Italia quarta

L’Italia chiude al quarto posto dopo una grande gara la staffetta 4×100 mista mixed ai Giochi di Tokyo 2020.

Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Elena Di Liddo e Federica Pellegrini hanno chiuso con il tempo di 3.39.28. Oro alla Gran Bretagna in 3.37.58 record mondiale, argento alla Cina e bronzo all’Australia. Quinti gli Stati Uniti.

Zazzeri in finale nei 50 sl

Lorenzo Zazzeri accede alla finale dei 50 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’azzurro ha chiuso in quinta posizione la sua batteria con il tempo di 21″75 e vola in finale con il settimo tempo.

Simona Quadarella bronzo negli 800 sl

Dalla delusione alla gioia, Simona Quadarella ha vinto la medaglia di bronzo negli 800 stile libero ai Giochi di Tokyo 2020. L’azzurra ha chiuso in 8.18.35 conquistato la quinta medaglia del nuoto. Oro alla statunitense Kathleen Ledecky in 8.12.57 e argento all’australiana Ariarne Titmus in 8.13.83.

100 farfalla, Dressel oro con record del mondo

Caeleb Dressell conquista la medaglia d’oro con record del mondo nei 100 farfalla ai Giochi di Tokyo 2020.

Lo statunitense si è imposto con il crono di 49.45 davanti all’ungherese Kristof Milak che si è fermato a 49.68 nuovo record europeo. Bronzo allo svizzero Noe Ponti in 50.74.





