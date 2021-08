Olimpiadi oggi 7 agosto, le gare in programma per l’Italia e i risultati: farfalle azzurre in finale con il terzo punteggio

Pubblicità

Volley: bronzo all’Argentina, Brasile giù dal podio

L’Argentina supera il Brasile campione olimpico e conquista la medaglia di bronzo nella pallavolo maschile, la seconda nella sua storia dopo quella ottenuta a Seul 1988. I biancocelesti si sono imposti con il punteggio di 3-2 (25-23, 20-25, 20-25, 25-17, 15-13). Alle 14.15 la finale per l’oro tra Francia e Russia.

Tuffi, oro piattaforma al cinese Yuan Cao: sette ori su otto alla Cina

Il cinese Yuan Cao ha vinto l’oro nei tuffi piattaforma 10 metri uomini. Argento al connazionale Jian Yang, bronzo al britannico Thomas Daley. Che ha tolto alla Cina, con il suo oro nel sincro, la possibilità di ottenere l’en-plein. I tuffatori di Pechino a Tokyo hanno vinto sette ori su otto.

Covid: 22 nuovi positivi, totale sale a 409

Sono 22 i nuovi casi di positività al Covid-19 riscontrati tra gli accreditati alle Olimpiadi di Tokyo. Gli accreditati a vario titolo ai Giochi olimpici trovati positivi dall’1 luglio salgono a 409. A darne comunicazione gli organizzatori di Tokyo 2020 nella consueta conferenza stampa giornaliera.

Golf Usa, oro a Nelly Korda

Altro oro olimpico per gli Stati Uniti d’America nel golf. Dopo la vittoria di Xander Schauffele in campo maschile, Nelly Korda trionfa nella gara individuale femminile con un totale di 267 (67 62 69 69, -17) colpi. Giulia Molinaro, la migliore tra le italiane, chiude 46/a con un totale di 286 (75 71 70 70, +2) colpi. 59/o posto per Lucrezia Colombotto Rosso con uno score di 302 (75 74 75 78, +18).

Beach volley, vince la Norvegia

La Norvegia ha vinto la medaglia d’oro nel beach volley battendo in finale 2-0 la Russia. Bronzo al Qatar che nella finalina ha avuto la meglio sulla Lettonia.

Basket: oro agli Usa, Francia ko in finale

Gli Usa hanno vinto la medaglia d’oro del torneo di basket maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella finale per il primo e secondo posto, gli americani, allenati da Greg Popovich, hanno sconfitto la Francia per 87-82. Miglior realizzatore dell’incontro è stato Kevin Durant con 29 punti.

Ginnastica ritmica, Italia in finale con il terzo punteggio

Con il terzo punteggio nelle qualificazioni, l’Italia ha ottenuto il passaggio alla finale a otto della ginnastica ritmica. Le “farfalle azzurre” – Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean, Martina Santandrea – hanno chiuso i due esercizi alle spalle solo di Bulgaria e Russia. La finale per le medaglie è in programma domani alle 11 giapponesi (le 4 italiane), e le squadre ripartiranno da zero per la valutazione dei loro esercizi.

Doppietta Kenya nella maratona. Epis trentaduesima

Doppietta keniana alla maratona femminile di Tokyo, con Peres Jepchirchir vince la medaglia d’oro. Seconda la Kosgei, un’altra keniana. Il bronzo va alla statunitense Steidel, mentre una terza keniana, Ruth Chepngetich, campionessa mondiale nel 2019 a Doha, si è ritirata. L’azzurra Giovanna Epis ha chiuso trentaduesima.

Gli azzurri in gara oggi

00:00-03:15 – Atletica – Maratona D – Giovanna Epis

00:30-08:30 – Golf – Quarto giro D – Lucrezia Colombotto Rosso, Giulia Molinaro

03:00-05:40 – Ginnastica Ritmica – Qualificazioni All-Around Gruppi – Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean, Martina Santandrea

07:00-13:15 – Karate – Eliminazioni Kumite +61 kg D – Silvia Semeraro

08:20-11:00 – Ginnastica Ritmica – Finale All-Around Individuale – Milena Baldassarri

09:55-11:25 – Ciclismo Pista – Finale Madison U – Simone Consonni, Elia Viviani

11:45-15:00 – Lotta Libera – Ripescaggi 97 kg U – Abraham Conyedo Ruano

12:20-13:15 – Karate – Ev.Semifinali Kumite +61 kg D – Silvia Semeraro

12:30-14:10 – Sincro – Squadre programma libero – Beatrice Callegari, Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Enrica Piccoli

12:30-15:00 – Lotta Libera – Ev.Finali 97 kg U – Abraham Conyedo Ruano

12:55-13:15 – Ev.Finali Kumite +61 kg D – Silvia Semeraro

14:50-15:20 – Atletica – Finale Staffetta 4x400m U – Vladimir Aceti, Davide Re, Edoardo Scotti, Alessandro Sibilio





