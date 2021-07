Oltre Cannavacciuolo c’è di più: la rivoluzione gastronomica sul Lago d’Orta

Pubblicità

L’arrivo di Cannavacciuolo, poco più di vent’anni fa, ha spinto il Lago d’Orta verso una rivoluzione gastronomica che continua tutt’ora nel moto perpetuo della prospettiva.

Villa Crespi marcia a pieno regime, con evergreen divenuti icona (come il tonno vitellato o la triplice interpretazione del ‘baccalà, baccalà, baccalà’) applicando – ed esportando – la congiunzione “nord-sud-avanguardia-emozione” che guida anche i due bistrot di Torino e Novara: mentre a giorni, il gigante buono di Masterchef e la moglie Cinzia Primatesta apriranno a Pettenasco Laqua by the lake, ultima scommessa che si gioca in contemporanea con gli altri due resort del brand (gli altri due in Campania).

L’inconfondibile Villa Crespi sul lago d’Orta

Cannavacciuolo a Villa Crespi

Tuttavia, qui c’è un “prima” e un “oltre” Cannavacciuolo: perchè nel Cusio (l’altro nome dello specchio lacustre diviso tra le province di Novara e Verbania) si affacciano cucine di territorio e avanguardia, alcune delle quali hanno scritto e scrivono importanti capitoli della cucina piemontese e italiana: dallo storico ristorante di Angelo e Luisa Valazza, Al Sorriso di Soriso, alla Locanda di Orta di Andrea Monesi (non più emergente, ma realtà consolidata), alla promettente Villa Pizzini di Sabina Villaraggia, in cima al Mottarone. Tre mete super, alle quali si affiancano moltissimi ristoranti per tutte le tasche e gole, dall’osteria attenta alla tradizione di una terra eterogenea (il lago d’Orta è a baricentro tra le pianure del riso, le colline dei Nebbioli del nord Piemonte e le Alpi di confine con una felice tradizione casearia) al ristorante di tendenza, dove all’ingrediente locale si affacciano esotismi senza frizioni. Mete storiche e proposte, insomma, in un “giro di lago” in dieci ristoranti da non perdere (a prescindere dall’Antonino nazionale).

La Locanda di Orta Andrea Monesi

Al Sorriso, Soriso (No)

Un viaggio nel tempo, in un ristorante che ha certamente contribuito a marcare i canoni della cucina italiana negli ultimi quarant’anni ed è ancor oggi sulla breccia, spingendo al massimo le potenzialità della tradizione piemontese ma guardando senza riserve agli accostamenti con quanto di buono giunge dal resto di fresca.

Al Sorriso, quartier generale di Luisa e Angelo Valazza

Resistono i piatti storici, come la patata ripiena di zabaione di Parmigiano e tartufo bianco, a fianco di nuovi orizzonti da sondare, come i conturbanti ‘Gamberi rossi, spaghetti di zucchine, miele e savora, crumble di olio evo’. Cantina di alto spirito, in collegamento diretto con le corti nobili di Francia. Una meta irrinunciabile.

Al Sorriso: Patata ripiena di zabaione di Parmigiano e tartufo bianco

La Locanda di Orta, Orta San Giulio (No)

Sperimentazione, eleganza, istinto e sana ambizione. Tutto con declinazioni esponenzialmente alte. Quella di Andrea Monesi è una cucina di ricerca continua e cromatica, di avanguardie senza confini. La reinvenzione geometrica dei “fish & chips” sovverte materia e consistenze e risulta semplicemente geniale. Da non perdere i risotti che si trasformano in un’opera d’arte visiva e d’equilibrio. La competenza di Sara Orlando garantisce una cantina di grande livello. Il futuro, senza ombra di dubbio.

Locanda di Orta dall’esterno

Villa Pizzini, Mottarone – Stresa (Vb)

A volte la passione porta lontano. E’ il caso di Sabina Villaraggia, cuoca autodidatta che ha ridato vita a una palazzina liberty poco lontano dalla vetta del Mottarone, che divide il Cusio dal Lago Maggiore. Una cucina di consonanza, perfezione e ricerca, fra un tortello perfetto e la grande espressibità del risotto ai funghi. La cacciagione smorza su note di vera eleganza. Una scommessa di anno in anno sempre più convincente.

Villa Pizzini dall’esterno

La Zucca, Arola (Vb)

Una cucina di tradizione, cristallizzata nella cura estrema dei dettagli e nella trasmissione dei sapori sagaci del Nord Piemonte: funghi, zucca, paste ripiene che nel Novarese prendono la forma di agnolotti e cannelloni. Meta per tutto l’anno, ma qui in autunno si ingrana la quarta con gli ingredienti forti di stagione. Gestione famigliare (ma distinta) e gran carrello dei formaggi, alcuni della contigua Valsesia che si raggiunge facilmente, proseguendo sulla via per Varallo sulla riviera occidentale cusiana.

Antico Agnello, Miasino (No)

Anche la cucina di Giulio Boschini stacca un ticket per viaggiare tra i sapori della tradizione subalpina, tra gli intramontabili classici (su tutti il vitello tonnato, i ravioli del plin e il risotto con il ragù d’oca) che ritrovano vigore e attualità garantite da una fattura impeccabile. La settecentesca Villa Nigra, con il suo parco, completa l’atmosfera di un gustoso Piemonte d’antan.

Chef Giulio Boschini di Antico Agnello

Il Vitello tonnato dell’Antico Agnello

Giardinetto, Pettenasco (No)

E’ il ristorante storico dei Primatesta, famiglia di albergatori-ristoratori da sempre ancorata al lago d’Orta. Al timone c’è Ezio, mentre il padre Oreste è oggi alla guida dell’Unione turistica che associa le strutture ricettive cusiane. La cucina è attenta e curata, sospinta fra territorio e misurate incursioni orientali e latine: giova l’entusiasmo di un giovane cuoco di linfa italoargentina, Stefano Santiago Tivolesi, da due anni a reggere la brigata. Terrazza mozzafiato sul lago e proposte più easy (con un’eccellente bartender) sul roof- top che sovrasta la riviera. Senza dubbio una garanzia.

Giardinetto by Stefano Santiago Tivolesi

La Motta, Orta San Giulio (No)

A mezza strada sulla salita tra la piazza a lago (stupenda) e la chiesa di Orta, sulla via per il Sacro Monte. La scarpinata è ripagata dalla cucina divertente e ambiziosa di Enrico Giromini, tra canoni sovvertiti (entusiasma il “cortocircuito” del cannolo ripieno di ricotta seirass e cedro candito di Cannero) e voglia di crescere. Le sale d’epoca medievale un tempo ospitavano il corpo di guardia del principato vescovile di San Giulio. Storia e futuro da prendere con la forchetta.

La Motta, regno dello Chef Enrico Giromini

Canottieri, Omegna (No)

Ristorante nuovo e innovativo, nella città che serra il Lago d’Orta a nord, con la curiosità di un emissario fluviale (la Nigoglia) che si dirige a settentrione, verso le montagne. Anche la cucina sa andare (bene) controcorrente: ad esempio con “l’amatriciana e il cacio e pepe si incontrano in un raviolo”. Più precisamente nel ripieno. Un piatto che da solo vale la prova.

Canottieri Omegna: Cacio e pepe e amatriciana si incontrano in un raviolo

San Giulio, Isola di San Giulio – Orta (No)

E’ il ristorante dell’unica isola cusiana, un lembo di Medioevo impiantato nel cuore del lago. Si pranza nella terrazza che guarda a mezzogiorno, verso la longobarda Torre di Buccione. La cucina è volenterosa, con una buona degustazione dedicata al pesce d’acqua dolce. Il mare si affaccia, invece, nel raviolo nero con i pomodori ciliegini. Il battello del ristorante assicura il collegamento con Orta e Pella.

San Giulio, il ristorante sull’Isola di San Giulio

Osteria 71, Madonna del Sasso (Vb)

Una nuova scommessa che parte col piede giusto. Pietra e legno riportano in vita le atmosfere rurali di queste terre, declinate però con eleganza e ricerca: Gabriele Frascoia, in cucina, solfeggia su cromatismi e cura dei dettagli. Tanto pesce di lago, anche coniugato ai latticini di queste terre alte. Aperto nell’anno più duro per la ristorazione, viaggia verso orizzonti ampi da seguire e conquistare.





