Omaggio a Battiato: la sua ballerina rifà in spiaggia la danza dei dervisci amata dal maestro di Alessandro Puglia

“Voglio vederti danzare come i derviches turners che girano”. Una delle più celebri canzoni di Franco Battiato – “Voglio Vederti Danzare” (1982) – cita la danza sufi dei dervisci rotanti. Una danza remota appartenente al mondo dell’Islam in cui l’uomo cerca, girando, di congiungersi con il cosmo e l’universo. Il cantautore siciliano ne era particolarmente affascinato tanto da inserire i dervisci rotanti non solo nelle sue canzoni ma anche nei suoi disegni. Siamo stati a casa di un privato che ha ricevuto in dono dal maestro alcuni dei suoi dervisci, mostrandoceli in esclusiva. A spiegare il rapporto tra questa danza ancestrale e il maestro siciliana è Sabah Benziadi, danzatrice e coreografa, scoperta proprio da Franco Battiato. “Mi scoprì in uno spettacolo a Pantelleria facevo allora solo danze orientali, mi cantò Voglio vederti danzare e ci siamo messi a ballare. Mi portò nei suoi tour e dopo anni mi richiamò per esibirmi con la danza Sufi. Mi suggerì di mettere come sottofondo Bach”, racconta la danzatrice algerina. È sua l’ultima figura che appare nella clip “Torneremo ancora” l’ultimo brano di Franco Battiato edito nel 2019. (di Alessandro Puglia)





