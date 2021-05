Omicidio Cerciello, ergastolo per Elder e Hjorh. La vedova: “Mario è morto da servitore dello Stato come un martire”

Pubblicità

Dopo 40 udienze il processo che vede alla sbarra Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth è terminato. Oggi la corte d’Assise ha condannato all’ergastolo i due americani accusati dell’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega.

La decisione della Corte, presieduta da Marina Finiti, arriva dopo oltre 13 ore di camera di consiglio. Presenti in aula al momento della lettura della sentenza anche Andrea Varriale, il collega di Mario Cerciello che era in servizio con lui la sera dell’omicidio, Ethan Elder, il padre Finnegan Lee, Fabrizio Natale, padre di Christian Gabriel, Paolo Cerciello Rega fratello della vittima e la vedova Rosa Maria Esilio che al momento della lettura della sentenza è scoppiata in lacrime e ha abbracciato il cognato. Durissime anche le richieste di risarcimento.

“Questa sentenza – ha detto singhiozzando Maria Rosaria Esilio – è il frutto di un lungo e doloroso processo che non ci ridarà la nostra vita insieme. Oggi è stata messa la prima pietra per una giustizia nuova.l’integrità di Mario e stata dimostrata dopo tante insinuazioni. Vorrei solo tornare e trovarlo a casa. Arrivare qui oggi è stato come andare in quell’ospedale. Non possiamo che ringraziare giudici e avvocati e tutte le persone che sono state accanto a Mario perché era il figlio e il carabiniere di tutti. Ringraziamo tutte le persone che hanno creduto nel suo essere. Un marito e un uomo meraviglioso, un servitore dello stato che merita rispetto e onore che lui stesso ha dimostrato da martire”

L’abbraccio tra la vedova di Cerciello e il fratello del militare ucciso

“Una pena gravissima per un fatto grave. Questa sentenza dissipa dubbi sulla credibilità di variale che è stato attaccato in tutto il processo”, ha commentato Roberto Borgogno, l’avvocato di Varriale.

Franco Coppi, legale della famiglia, parte civile al processo: “Abbiamo fatto il nostro dovere e la sentenza rispecchia la verità. Le indagini dimostrano che Natale fosse l’architetto vero del progetto anche se lmesexutore materiale è stato elder”. “Un processo penale è sempre una vicenda impietosa. C’è una famiglia che ha avuto una perdita dolorosa e due famiglie che vedono la perdita di due ragazzi. Non ci sono vincitori e vinti”.

“Quello che avete visto la dice lunga sulla giustizia italiana. Questa sentenza è una vergogna per l’Italia. I giudici non vogliono vedere ciò che è accaduto. Il mio assistito è stato aggredito, è il solito tandem italiano procura giudici”, commenta invece Renato Borgione, legale di Elder

“Ergastoli non sono trofei che rosamaria appenderà in salotto. Porterà su di se quelle 11 coltellate. La sentenza fritto lavoro straordinario dell’ufficio del pm ha portato avanti e anche i carabinieri. Hanno fatto si che la verità venga a galla” , aggiunge Massimo Ferrandino, avvocato della vedova di Cerciello.

I fatti contestati

I fatti contestati sono noti: Elder, un ragazzo americano che viaggia per l’Europa nel tentativo di sfuggire a un passato problematico, incontra Natale, che come ogni anno trascorre l’estate nella casa dei nonni a Fregene.

Gli americani in cerca di droga a Trastevere

Sono entrambi californiani e il 25 luglio del 2019 decidono di comprare droga e scatenarsi tra le vie della Capitale. A Trastevere si rivolgono a un uomo, Sergio Brugiatelli, che li accompagna da una terza persona, Italo Pompei. In piazza Mastai, Pompei si fa consegnare 80 euro da Natale e gli rifila una pasticca di tachipirina spacciandola per cocaina.

Arrivano i carabinieri, scappano tutti e Natale ruba la borsa di Sergio Brugiatelli. Poi gli propone uno scambio: la borsa in cambio dei soldi e della droga. L’appuntamento è per il giorno seguente, a Prati, in via Pietro Cossa.

L’incontro per lo scambio della borsa

All’incontro vanno però due carabinieri. “Per proteggere una loro fonte”, sostengono le difese. Per contrastare due criminali dopo la denuncia di un furto, dice l’accusa. Poco importa.

I due carabinieri disarmati e il coltello di Elder

Andrea Varriale e Mario Cerciello Rega arrivano sul posto “disarmati nonostante le consegne militari – ha detto Varriale durante la sua deposizione nel processo in cui è parte lesa – perché lavorando in un contesto di giovani quale quello di Trastevere, e in abiti estivi, la pistola oltre ad essere visibile e facendo saltare la copertura era anche un pericolo portarla”.

Elder invece nasconde un coltello lungo 22 centimetri che ha portato dagli Usa. La difesa di Natale sostiene che il ragazzo non sapeva che l’amico fosse armato, ma il pm Maria Sabina Calabretta la pensa diversamente e sottolinea il pieno coinvolgimento di Natale nell’omicidio commesso materialmente da Elder.

La colluttazione e l’omicidio

Durante l’appuntamento a Prati infatti nasce una colluttazione e Elder pugnala per 11 volte Mario Cerciello Rega. Secondo i suoi legali lo ha fatto per legittima difesa, perché i carabinieri non si sarebbero qualificati. Ma gli inquirenti sostengono il contrario: “Cerciello non avuto il tempo di elaborare nessuna difesa attiva. È stato ucciso con undici coltellate in meno di trenta secondi. Non c’è segno di un attacco di Cerciello o di un tentativo di strangolamento”, ha detto il pm.

La fuga e l’arresto

Dopo l’aggressione i due americani scappano nell’hotel dove alloggiava Natale, preparano le valigie, ma vengono arrestati. Cerciello muore invece poco dopo, in ospedale. “Era un uomo buono, un carabiniere di cui tutti hanno parlato, è stato ucciso in maniera particolare. Un uomo che lavora e due giovani uomini, che vogliono passare la serata come possono. Lo ha detto anche Elder, cercavano cocaina”, ha spiegato il pm.

Tutti i misteri, le tesi di accusa e difesa

Secondo il pm i due carabinieri si sono qualificati prima di intervenire. Varriale, durante la sua deposizione, ha infatti affermato: “Quando abbiamo visto i due abbiamo attraversato la strada e gli siamo andati incontro. Ci siamo avvicinati e abbiamo tirato fuori il tesserino e ci siamo qualificati dicendo ‘carabinieri’. Eravamo a circa 3-4 metri. Poi abbiamo riposto i tesserini e ci siamo avvicinati per essere a mani libere”.

A mettere in dubbio questa versione è stato Elder. In carcere, sapendo di essere intercettato, ha detto alla madre che i due carabinieri sono arrivati “‘a notte fonda, senza mostrare un distintivo, senza fare nulla per qualificarsi come poliziotto”. E ancora: “Abbiamo camminato intorno al luogo dell’incontro per un po’ e poi è stato allora che abbiamo visto due estranei che si parlavano tra loro e ci guardavano ma camminando in un’altra direzione, così abbiamo girato in una direzione differente e (…) chi sono quei tizi, e io ho detto non lo so, (…) e in un attimo mi sono girato e quello grande mi ha aggredito”.

A questo punto si innesca la seconda risposta che dovrà fornire la corte.

Elder, come sostiene la difesa, ha agito per legittima difesa?

“Cerciello non avuto il tempo di elaborare nessuna difesa attiva. È stato ucciso con undici coltellate in meno di trenta secondi. Non c’è segno di un attacco di Cerciello o di un tentativo di strangolamento”, ha invece sottolineato più volte il pm.

Occorrerà anche capire se Natale fosse a conoscenza del fatto che l’amico avesse in tasca un coltello. Un particolare non da poco che potrebbe costare o meno l’ergastolo a Gabriel Natale Hjorth.

Perché i carabinieri sono intervenuti?

E poi c’è una quarta domanda. Un quesito che di scarsa rilevanza penale, ma sollevato dalla difesa: i carabinieri sono intervenuti per proteggere una loro fonte o hanno agito dopo aver raccolto la denuncia del furto dello zaino? Tutte domande che tra qualche ora avranno una risposta”.

La vedova Cerciello: “Chiedo giustizia non vendetta”

“Con la morte di Mario è finita anche la mia famiglia, perché nella tomba sono finiti anche i nostri figli mai nati e tutti i nostri sogni, di modo che l’esistenza si è ridotta a vivere di ricordi e immaginare come sarebbe stato straordinario vivere insieme. A tutti coloro che hanno dimostrato tanta sincera e commovente solidarietà in questa tristissima vicenda, va il mio più vivo ringraziamento, mentre per la Giustizia, non per vendetta, mi rimetto alla competenza di magistratura, investigatori ed avvocati ma anche a voi giornalisti, perché anche dalle vostre parole dipende il rispetto della memoria dell’eroico sacrificio di Mario Cerciello Rega, fiamma ardente della nostra storia, caduto per noi tutti per la difesa del diritto”, aveva invece detto la vedova. E oggi il giorno del diritto è arrivato.





