Omicidio Rocchelli, così un errore formale ha portato all’assoluzione del soldato ucraino

Spararono dalla collina. E spararono contro dei “civili inermi”, il reporter italiano Andrea Andy Rocchelli e l’attivista per i diritti umani e interprete Andrej Mironov, era il 24 maggio del 2014 e Rocchelli e Mironov erano lì per documentare le difficoltà della popolazione del Donbass, durante la guerra civile ucraina.

Spararono i soldati ucraini per “eliminare” quei civili: volvevano “difendere strenuamente quella posizione”, visto che sulla collina c’era un’antenna televisiva, affinchè “nella zona circostante, nel raggio di uno o due chilometri, nessuno potesse avvicinarsi”.

Non c’erano, però, abbastanza prove per confermare la condanna del soldato della guardia civile ucraina Vitaly Markiv, condannato in primo grado a 24 anni di reclusione per concorso in omicidio, e poi assolto in primo grado.

Un’assoluzione, scrive però la Corte di appello di Milano nelle motivazioni alla sentenza, che arriva per un errore formale: le dichiarazioni prese dei militari e dei superiori di Markiv erano state raccolte senza la possibilità, che era loro dovuta, di non rispondere alle domande. “Dunque la prova va annullata”.

“Non ci arrendiamo. Attendiamo ancora giustizia” spiegano i genitori di Andrea, Rino ed Elisa, assistiti dall’avvocato Alessandra Ballerini. “Si era gridato all’innocenza, dopo l’assoluzione – dicono – ma la sentenza d’appello mette invece una serie di punti fermi nella messa a fuoco della verità storica atto fattuale”.

“La ricostruzione dei fatti – si legge nella sentenza – così come emerge dalle prove processualmente utilizzabili e dalle considerazioni svolte ai paragrafi che precedono, porta questa Corte a concordare con le conclusioni della Corte d’Assise di Pavia in merito alla provenienza dei colpi che hanno ucciso Rocchelli e ferito Roguelon e cioè dei colpi di mortaio sparati dalla collina Karachun ad opera dei militari dell’armata ucraina, dove erano nascosti i fotoreporter, il tassista e il civile […] essi erano quindi lì per svolgere la loro attività di fotoreporter […] L’attacco ha avuto luogo senza alcuna provocazione e offensiva né da parte loro né dei filorussi”.

La Corte ritiene inoltre che, correttamente, lo “Stato ucraino era stato citato in giudizio in qualità di responsabile civile”. Un passaggio, dicono i Rocchelli, “che riteniamo straordinario: significa che l’immunità prevista per gli Stati non vale nel caso di violazione di diritti umani e crimini contro l’umanità. Sul testimone oculare, il francese William Roguelon, che era scampato per miracolo all’attentato, la Corte lo ritiene “pienamente attendibile”.

Ma questo non basta per condannare Markiv: l’accusa, infatti, non è riuscita a provare che fosse in servizio sulla collina al momento dell’attacco, e che fosse proprio nella posizione da cui è arrivata la raffica di spari che ha ucciso Rocchelli e Mironov. I suoi colleghi avevano raccontato circostanze che , in primo grado, erano state considerate cruciali. Ma che, poichè raccolte “con vizio di forma”, non sono state considerate utilizzabili in Appello. Che per questo ha assolto Markiv.

“Ma qui fatti esistono, non sono evaporati” dicono i Rocchelli. “In definitiva, a noi, parte civile nel processo, già da quasi sette anni impegnati, malgrado le strategie di elusione, di insabbiamento e di depistaggio perseguite dallo Stato ucraino, pare che, con questa sentenza e in virtù delle motivazioni ora rese pubbliche, si possa concludere che la nostra ricerca di verità abbia centrato il suo bersaglio, restando per la seconda volta accertate la dinamica fattuale e le responsabilità dell’ attacco mortale contro inermi. Attendiamo ancora che sia fatta pienamente giustizia”.

«Dopo aver letto la sentenza ritengo doveroso chiedere al governo italiano di reclamare dalle autorità ucraine le prove e le testimonianze. Ora tocca all’Italia far sentire la voce delle istituzioni», rileva il presidente della Federazione nazionale della stampa, Giuseppe Giulietti. «Noi, di intesa con la famiglia e con i suoi legali, continueremo a chiedere verità e giustizia per Andy Rocchelli, perché – aggiunge – persino questa sentenza conferma che Rocchelli e Mironov sono stati uccisi dal fuoco ucraino. Sarà il caso di tornare a ripercorrere gli ultimi passi di Andrej e Andy».





