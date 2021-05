Omofobia, al Senato sarà discusso solo il ddl Zan e non quello del centrodestra

Al Senato non ci sarà spazio per la discussione del ddl contro l’omofobia presentato dal centrodestra. A deciderlo è stata ogggi la commisisone Giustizia di Palazzo Madama che, con 12 voti a favore e 9 contrari, ha approvato la richiesta avanzata da M5S e Pd di discutere in Aula solo ed esclusivamente il testo del ddl già approvato dalla Camera e ha come primo firmatario il dem e attivista lgbt Alessandro Zan.

Ddl Zan: in arrivo il testo alternativo di Lega e Forza Italia, il “centrodestra di governo” di Giovanna Casadio 05 Maggio 2021

“Il testo presentato dalla destra è un attacco alla legge Mancino”, attacca Zan. “Non solo cancella le tutele del nostro ddl, ma, prevedendo solo un’aggravante comune, diminuisce le tutele per i crimini d’odio razziale, etnico, religioso. Un vergognoso insulto ai diritti in pieno stile sovranista”.