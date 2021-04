Omofobia, crepe nel fronte leghista: Zaia apre alla legge Zan

Pubblicità

La Lega tiene bloccata al Senato la legge contro l’omofobia, ma nel fronte leghista ci sono le prime crepe. Luca Zaia, ad esempio, sul Corriere del Veneto ieri interviene nel dibattito sulla legge che porta il nome del deputato dem e attivista lgbt Alessandro Zan e che la Camera ha già approvato nel novembre scorso. “Immagino che questo provvedimento verrà prima o poi realizzato”, afferma il governatore del Veneto, che rappresenta l’altra faccia della Lega, quella legata più a Giancarlo Giorgetti che a Matteo Salvini.

Zaia si è sempre, e da tempo, impegnato contro l’omofobia. E quindi ora, al giro di boa di una legge attesa da decenni, dichiara: “Le libertà devono essere garantite a tutti”. Aggiunge, a chiarimento delle posizioni sue diverse da quelle di Salvini e altri, “vedo che c’è un dibattito trasversale e non coinvolge solo la Lega. Penso che il principio della civile convivenza sia sempre lo stesso: la tua vita finisce dove inizia la mia. E ci vuole sempre il rispetto di mezzo”. Mette certo le mani avanti riguardo al testo in discussione: “Verrà trovata la migliore formula e penso che non ci sia nessuno che vorrà negare l’evidenza”.

L’evidenza è quella per cui nella Lega si fa fatica a fare solo un gioco a catenaccio contro la legge che combatte l’omofobia. Non solo Salvini ieri, ma anche il capogruppo leghista a Palazzo Madama, Massimiliano Romeo in una intervista a Avvenire, stoppa la legge Zan avvertendo che sarebbe “una bomba” nella maggioranza di unità nazionale che sostiene il governo Draghi, però premette: “Non permetterei mai a mio figlio di insultare una persona gay”.

Zan, il primo firmatario della legge anti omotransfobia, si chiede per quanto tempo ancora i leghisti si porranno “fuori dalla contemporaneità, con atteggiamenti oscurantisti”. Zan è padovano. Lo è anche il presidente della commissione Giustizia del Senato, Andrea Ostellari che tiene ancora in ostaggio la legge non permettendone la calendarizzazione, ovvero la discussione. Ieri c’è stata però una mezza ammissione che il blocco del ddl Zan non può durare ancora a lungo. Trincerandosi dietro una scelta tecnica, Ostellari ha richiamato il regolamento del Senato nel quale è previsto che un testo sia esaminato insieme agli altri depositati sullo stesso argomento. A niente è valsa la richiesta di Monica Cirinnà, la senatrice dem ex responsabile diritti del Pd, di ritirare le proposte parallele, così da procedere subito con la legge Zan. Ostellari ha pertanto inviato il dossier alla presidente di Palazzo Madama, Elisabetta Casellati perché metta tutte le proposte sullo stesso piano, ovvero siano classificate da valutare in “sede redigente”. “E’ una questione di metodo, c’era un problema di tipo tecnico e ora l’ufficio di presidenza ne ha preso atto”, ha detto Ostellari. In pratica sarà la prossima riunione ristretta (ufficio di presidenza) della commissione Giustizia a scegliere quando mettere in calendario le norme anti omofobia, una volta avuto il via libera di Casellati.

Nella Lega si riconosce che ci sono temi etici su cui c’è libertà d’opinione e d’ espressione, e questo sui diritti civili è considerato tale. La posizione di Zaia comunque farà discutere. Ammette inoltre il governatore del Veneto: “Dopodiché ci saranno delle sfumature giuridiche che verranno valutate. Nessuno, ritengo, si oppone in linea di principio”. Una posizione che sembra marcare la distanza con chi pensa non siano necessarie norme ad hoc.





