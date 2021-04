Omofobia, la Lega blocca ancora il ddl Zan. M5S: “Hanno forzato il regolamento”. Pd: “Intervenga Casellati”

Pubblicità

Pubblicità

Lo scontro si fa sempre più duro. E ancora una volta siamo a un nulla di fatto. La legge contro l’omofobia non riesce ad approdare alla discussione al Senato e anche oggi per il ddl Zan si è finiti con un nuovo rinvio. Ormai la cronaca sempre essere sempre la stessa. Cambiano i giorni, ma l’esito delle riunioni è sempre lo stesso. Il presidente leghista della commissione Giustizia di Palazzo Madama, Andrea Ostellari, ha oggi chiesto che i capigruppo dei partiti maggioranza si riuniscano per decidere su quali provvedimenti procedere.

Proprio Ostellari nelle scorse settimane aveva chiesto alla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, di accorpare i provvedimenti che affrontano l’omofobia, come la il ddl Zan. Ma la decisione odierna di Ostellari, appoggiata dal Carroccio e da Fdi, è stata duramente criticata da Pd e Movimento 5 Stelle, che hanno ricordato al presidente leghista che, in base a quanto prescritto dal regolamento, non essendoci l’unanimità nell’ufficio di presidenza, è la commissione che deve decidere sul calendario.

Omofobia, il M5S lancia un flash mob social in difesa della legge Zan di Giovanna Casadio 19 Aprile 2021

“Ostellari ha travalicato il regolamento, perchè ha tolto alla commissione il potere di decidere cosa debba discutere, ha esautorato la commissione”, attacca la grillina Alessandra Maiorino. “La Lega – aggiunge – sta ponendo in modo strumentale la questione della coesione del governo e della maggioranza, schiacciando la politica e le differenze”. Contrario alla decisione del presidente del Carroccio della commissione Giustizia anche Franco Mirabelli del Pd. “Ostellari ha esercitato una sorta di potere di veto – sottolinea il dem – Il presidente avrebbe dovuto prendere atto di quello che avviene nella commissione, cioè avrebbe dovuto far decidere e se non c’è unanimità, si vota. Noi – conclude Mirabelli – ci aspettiamo questo e se non succederà presto, ci rivolgeremo alla presidente Casellati non alla conferenza dei capigruppo”.

A chiedere l’intervento di Casellati è anche la dem Monica Cirinnà. “Ostellari ha forzato nuovamente la mano – osserva – Si discuta nel merito della legge, ci si confronti, si voti: ma continuare a consentire che una minoranza paralizzi i lavori di una intera commissione è davvero inaccettabile. Mi auguro che la presidente Casellati possa intervenire a ripristinare il regolare funzionamento della commissione”.

Intanto, proprio dalla Lega continuano ad arrivare critiche e attacchi contro il ddl Zan. “Non si può dire ‘o Zan morte’, perchè così facendo ci si assume la responsabilità di dividere la maggioranza. Come Lega abbiamo detto sì alla discussione di una decina di provvedimenti proposti da altre forze politiche, mentre ci sono nostre proposte di calendarizzazione sulle quali non ci sono state date risposte”, dice Simone Pillon, senatore del Carroccio da sempre contrario all’approvazione della legge contro l’omofobia.





Go to Source

Tweet Share Pinterest