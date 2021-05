Omofobia, su ddl Zan tensioni e fronde nel Pd al Senato. Letta: “Vi chiedo di approvarlo così com’è”

Assemblea dei senatori Pd a Palazzo Madama con il segretario dem Enrico Letta sul ddl Zan. Da Valeria Valente a Valeria Fedeli, Stefano Collina, sono stati diversi gli interventi critici su alcuni punti specifici della legge e quindi la richiesta che il provvedimento sia modificato. L’ex capogruppo dem in Senato, Andrea Marcucci, ha detto di essere “disponibile a votare questo testo così com’è, con i suoi limiti ed i suoi errori ma abbiamo il bicameralismo, un testo che viene approvato alla Camera non può essere immodificabile. Ci sono degli spunti specifici che possono essere accolti per rimandare il testo alla Camera per un ritorno veloce qui. Sono preoccupato che in questo modo in realtà si rischi la bocciatura con i voti segreti”, aggiunge Marcucci che lamenta scarso ascolto dei gruppi. ”Il confronto con i gruppi parlamentari doveva essere fatto prima, bisogna avere rispetto etico e politico per chi la pensa”.

Nel dibattito interviene Letta: “Sarò il segretario più rispettoso della storia del Pd sulla pluralità di idee e posizioni e vedo qui unità di impianto: l’Italia deve fare passo avanti di civiltà. Con il Ddl Zan può farlo. Non ci sono più le condizioni politiche per un terzo passaggio parlamentare. Fuori il dibattito si è radicalizzato non per colpa nostra: tra di noi la discussione è seria e legittima. Ma il Pd – ha aggiunto – non si deve far mettere i piedi in testa da idee retrograde della Lega. Mi assumo la responsabilità di chiedervi di approvare la legge così com’è”.

A mettere in guardia i colleghi critici è Luigi Zanda che avverte: ”Se dovessimo fallire l’approvazione del ddl Zan sarebbe un colpo per il Pd. Perché è una legge che porta il nostro nome”. Ed ancora Caterina Biti: ”Il Ddl Zan è una legge di giustizia. E nel contesto attuale – nel 2021 in Italia – è innegabile che sia necessario avere questa legge piuttosto che rischiare di non averla. Certo, ci possono essere imprecisioni e ogni legge è perfettibile, ma il dibattito pubblico è concentrato più su questioni che non sono nella legge e che vengono usate strumentalmente per affossarla. Per questo sono convinta che il ddl Zan sia da approvare e presto”.