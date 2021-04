Omofobia, tra gli artisti cresce il fronte anti-Lega. Levante: “Caro Pillon, non è mai tardi per iniziare una terapia che la aiuti”

“Ognuno ha il diritto di essere chi vuole”. Lo dice chiaramente la cantante Levante che, su Twitter attacca duramente il senatore della Lega Simone Pillon e si schiera in difesa del ddl Zan. Dopo Elodie e Fedez, si allarga il fronte degli artisti che protesta per l’ostruzionismo del Carroccio, colpevole di non voler calendarizzare l’approdo della legge contro l’omofobia in Senato. Un provvedimento già approvato alla Camera il 4 novembre scorso, ma che il partito di Matteo Salvini non vuole che a Palazzo Madama venga discusso.

Paladino dello schieramento anti-legge Zan è il senatore leghista Pillon, contro cui già ieri Fedez aveva puntato il dito. Oggi, invece, lo fa, su Twitter, Levante: “@SimoPillon, non è mai tardi per iniziare un percorso di terapia che la aiuti a comprendere l’importanza dell’altro, il diritto dell’altro a essere chi vuole (liberamente) e il dovere di uno Stato a tutelarne la libertà”, scrive sul suo profilo social.