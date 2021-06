Ondata di calore, in Puglia Emiliano vieta il lavoro nei campi nelle ore più calde

Pubblicità

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha emanato un’ordinanza regionale che vieta “il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle 12,30 alle 16 con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2021: la decisione dopo anche quanto accaduto a Brindisi dove un bracciante agricolo di 27 anni è morto dopo aver lavorato molte ore sotto il sole, a temperature elevate.

L’ordinanza vale sull’intero territorio regionale “nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ segnali un livello di rischio Alto”, si legge.

In Puglia sono morte due persone per l’ondata di calore che si è abbattuta sulla regione negli ultimi giorni, con punte di oltre 40 gradi nelle aree interne delle province di Taranto, Brindisi e Lecce. Prima di Camara Fantamadi, la stessa sorte è toccata ad Antonio Valente, 35 anni, l’uomo che la mattina di mercoledì 23 giugno stava distribuendo volantini nel centro storico di Galatina.

È accaduto tutto in pochi minuti sotto il sole cocente e il termometro a quota 36 gradi. Il caldo toglie il respiro, Valente si accascia a terra, chiede aiuto. Qualche passante si è accorge della gravità della situazione e chiama il 118. Il 35enne viene trasportato d’urgenza all’ospedale di Casarano in condizioni molto gravi. Ma i soccorsi si rivelano inutili.

A Taranto, qualche giorno prima, un operaio al lavoro nel cantiere del ospedale San Cataldo è finito in coma e altri tre colleghi hanno avuto un malore: “Anche qui il gran caldo e i ritmi di lavoro inaccettabili hanno rischiato di provocare una vera tragedia”, ha detto Silvio Gullì, il segretario generale della Filca Cisl per le province di Taranto e Brindisi. “Per fortuna l’operaio – ha aggiunto il sindacalista – si è risvegliato dopo alcune ore”.

Il caldo asfissiante e anomalo sta causando non pochi disagi. Nel Salento, per esempio, sono stati segnalati blackout in diversi comuni: da Lecce a Castrignano De Greci, Carpignano Salentino, Tricase e Castrignano del Capo: “Si tratta di disservizi probabilmente dovuti a un sovraccarico della rete elettrica per l’uso dei climatizzatori”, scrivono dalla Protezione civile Salento.

In Puglia il caldo non ha dato tregua fino a venerdì 25 giugno, quando l’anticiclone africano ha cominciato ad allentare la sua morsa. Una brevissima tregua, almeno secondo le previsioni: la prossima settimana, dicono i meteorologi, si tornerà a superare i quaranta gradi in gran parte della regione.





