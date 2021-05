Open Day AstraZeneca, D’Amato nell’hub Acea: “Sold out straordinario. Prossimo fine settimana tocca agli over 30. Roma come New York”

Pubblicità

Sono partiti gli Open Day AstraZeneca con ticket virtuale per over 40, in 21 Hub del Lazio. E tutto va bene.

“Sta procedendo molto bene e si riscontra una grande adesione – sottolinea l’Unità di crisi regionale -. Gli appuntamenti vengono rispettati e non si sta verificando nessun assembramento”.

L’assessore alla Salute Alessio D’Amato è soddisfatto. Si è recato all’hub vaccinale alla stazione Ostiense dove tra oggi e domani saranno somministrate circa 1000 dosi di vaccino. Il centro inaugurato questa mattina alle 8 è dotato di 15 linee vaccinali, 26 postazioni per anamnesi e 60 per l’osservazione post vaccino.

“Un sold out straordinario, sono oltre 20 mila le somministrazioni che faremo in 21 hub, tra cui questo nato grazie ad una partnership con Acea. È un segnale molto forte anche da parte del mondo delle imprese, alla loro attiva partecipazione alla campagna vaccinale”.

“Al momento grazie al lavoro del Generale Figliuolo abbiamo uno standard di sicurezza. Speriamo che a giugno possano arrivare più dosi. Giugno sarà un mese decisivo, dove contiamo di superare le 2 milioni di somministrazioni”, ha aggiunto D’Amato.

Una formula “friendly”

Ieri è stato registrato il record delle somministrazioni, oltre 5.200, a cui si aggiungeranno queste dell’Open Day. “Un segnale importante per gli over 40 e chi non ha fatto in tempo a prenotarsi”, ha detto ancora D’Amato. Ce ne saranno altri.

“È una formula molto friendly. Cercheremo di estenderla anche a luoghi molto accessibili, sul modello di New York con le metropolitane, è una cosa che vorremmo verificare – ha continuato – Roma dimostrerà ancora una volta la sua efficienza”.

I prenotati: “I 40enni sono stati responsabili”

“Sono un soggetto allergico ed è quasi un’ora che sono in attesa”, dice Flavio, uno tra i tanti che si sono registrati all’Open Day. Sono contento che ci sia stata questa corsa dei quarantenni, vuol dire che sono responsabili” e aggiunge: “della seconda dose mi avviseranno con una mail o Sms”. L’organizzazione, per chi è lì, sembra funzionare perfettamente e c’è chi mostra il sacchetto con i gadget che Acea ha regalato a tutti i prenotati.

L’Open Day finisce alle 20

Il centro chiuderà questa sera alle 20, ma fanno sapere da Acea, al termine dell’open day l’hub rimarrà attivo. “Una formula vincente si prenota con tre click e dopo 48 ore è possibile fare il vaccino. Questo contribuirà ad accelerare ulteriormente la campagna vaccinale che ieri ha visto il report giornaliero con oltre 50.779 somministrazioni. Dati i risultati, si sta verificando la fattibilità di replicare l’esperienza”, ha fatto sapere l’Unità di Crisi.

Il prossimo fine settimana: over 30

Il 22 e il 23 maggio l’assessore alla Sanità del Lazio ha intenzione di aprire all’immunizzazione degli over 30 in strutture che consentano la somministrazione a un numero molto elevato di persone. “Penso alla Stadio dei Marmi e al Palazzo dello Sport dell’Eur. Con uno sforzo possiamo vaccinare 50 mila persone in più al giorno”.





