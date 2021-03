Orlando: “Blocco dei licenziamenti fino a ottobre per chi non ha la cassa integrazione”

Milano. Il Governo porterà fino a giugno il blocco dei licenziamenti per quei lavoratori che dispongono di ammortizzatori sociali ordinari (come ad esempio la cassa integrazione), per tutti gli altri si andrà fino in autunno. Il prevvedimento resterà così in vigore fino a ottobre, consentendo al governo di varare una riforma degli ammortizzatori sociali. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando intervistato da Radio anch’io spiegando che entro marzo-aprile dovrebbe essere varato il documento politiche sugli ammortizzatori sociali

Il ministro ha parlato anche della possibile revisione del reddito di cittadinanza. “Ci stiamo lavorando, faremo una analisi di quello che è avvenuto. Credo che dovremo lavorare in due direzioni: rafforzare la parte che spinge per le politiche attive del lavoro, con meccanismi che facilitino di più l’accesso al lavoro e contemporamente consentire anche di superare alcuni ostacoli che precludono l’accesso. Non dobbiamo disincentivare la ricerca del lavoro”.

Orlando si è poi soffermato sulla possibile riforma delle pensioni. Il ministero del Lavoro riaprirà il tavolo “ma adesso pensiamo alle emergenze, che sono innanzitutto la riforma degli ammortizzatori sociali e le politiche attive del lavoro”, perchè “ci troveremo a gestire una situazione difficilissima su questo fronte”. Sempre ai microfoni di Radio anch’io il ministro Pd ha aggiunto: “Le altre due cose che dobbiamo affrontare immediatamente sono la crescita della disoccupazione femminile e le vaccinazioni sui luoghi di lavoro. Una volta impostati questi quattro punti che emergono dal quadro che stiamo vivendo – ha concluso – apriremo un confronto” anche sul tema delle pensioni.