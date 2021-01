Ormone fuori controllo e raptus di Paolo Brosio con Manuela Ferrera: dietro le quinte, spunta una foto pazzesca | Guarda

Pubblicità

Francesco Fredella 26 gennaio 2021

Incredibile fuori onda a Tiki Taka, il programma di Piero Chiambretti su Italia 1 che continua a registrare una vero e proprio boom di share. Accade di tutto tra Paolo Brosio e Manuela Ferrera, l’ex meteorina, tornata alla ribalta per aver rilasciato la scorsa settimana un’intervista in cui parlava dell’intimità con Gonzalo Higuain (ai tempi della loro storia lampo, oltre 5 anni fa). Andiamo per gradi. Negli studi di Cologno Monzese s’incontrano Brosio e la Ferrera, lontano da occhi indiscreti. Brosio, lo ricordiamo, è fidanzato con Maria Laura De Vitis: una storia d’amore che è stata investita da un polverone mediatico. Le malelingue accusano la De Vitis di aver messo in piedi un vero e proprio teatrino per arrivare in tv, suo sogno da sempre. Ma lei nega tutto questo. Ed anche Brosio, a quanto pare, sembra innamorata.

Adesso, però, dopo la notizia che ci spiffera la Ferrera tutto potrebbe cambiare. Un equilibrio precario, in bilico. Infatti, cosa potrebbe dire la De Vitis quando saprà che Brosio stava per dare un bacio in bocca all’ex meteorina nei corridoi di Cologno Monzese? Manuela conferma l’indiscrezione giunta alle nostre orecchie. E dice: “Brosio nel salutami mi stava dando un bacio in bocca. Si è invaghito? Boh. Mi ha chiesto il numero di telefono. Mi ha detto di tutto e mi ha riempito di complimenti. E’ proprio un galantuomo”.

Un racconto lucido, senza doppi sensi. Manuela sembra che sia rimasta colpita dall’ex giornalista del Tg4. Entrambi hanno un passato in comune: Emilio Fede. La Ferrara è stata scoperta dall’ex direttore del Tg4, il primo ad intuire in televisione l’importanza delle “meteorine”. Acqua passata perché ora Manuela Ferrera potrebbe far scoppiare una bomba ad orologeria. “Brosio è veramente carino. Aveva gli occhi lucidi quando mi ha incontrata. Mi ha chiesto se fossi fidanzato. E poi ha fatto una battuta choc: “Devo fare anch’io come Higuain?”, continua l’ex meteorina, oggi opinionista di Piero Chiambretti. “Sono rimasta senza fiato”, dice in esclusiva a Libero. Presto arriverà la risposta di Brosio, magari anche quella di Maria Laura De Vitis.

