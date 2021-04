Oscar 2021: è la notte di Laura Pausini. L’emozione dal tetto del Museo di Renzo Piano

L’emozione è grande ed è doppia per Laura Pausini. Divisa in due momenti: il preshow che l’ha vista protagonista con Diane Warren e la performance dalla Terrazza del Museo del cinema firmato da Renzo Piano registrata qualche giorno fa e che fa parte del preshow Oscar: In the Spotlight. Bellissime immagini con lo skyline delle colline di Los Angeles al tramonto. La canzone Io sì / Seen dal film di Edoardo Ponti con Sophia Loren La vita davanti a sé è una delle cinque candidate agli Oscar. Se vincesse sarebbe la prima volta per un brano italiano. Diane Warren l’ha accompagnata al pianoforte insieme ad un’orchestra di musicisti, tutti in rosso, come il piano a coda suonato dalla cantautrice americana.

Oscar 2021. Laura Pausini, l’esibizione sulla terrazza dell’Academy Museum

La performance canora di Laura Pausini per la notte degli Oscar 2021. L’artista è candidata per la miglior canzone ‘Io sì (Seen)’, scritta con Diane Warren e Niccolò Agliardi per ‘La vita davanti a sé’ di Edoardo Ponti con Sophia Loren. Laura Pausini proporrà il brano in una performance molto suggestiva sulla terrazza dell’Academy Museum of Motion Picture, accompagnata al piano da Diane Warren. Per l’occasione indossa un tuxido dorato che Pierpaolo Piccioli, Maison Valentino, ha disegnato per lei. Durante la cerimonia invece, sempre vestita da Valentino, la star italiana siede come gli altri nominati nella platea del Dolby Theater

Oscar 2021, Laura Pausini: diario da Hollywood tra figlia, cane e quarantena di Chiara Ugolini 23 Aprile 2021

E poi eccoci alla cerimonia, cambio d’abito, via lo smoking dorato ed eccola in nero. Nell’abito Valentino, in una tasca speciale, c’è il biglietto con i ringraziamenti nel caso riesca a salire sul palco e una bacchetta magica che è il suo portafortuna fin dai tempi del Grammy del 2006. La cantante ha raccontato che l’idea per il titolo italiano è venuta pensando proprio a Sophia Loren “una delle più grandi attrici al mondo”. Laura Pausini spera nel riconoscimento anche perché Diane Warren è stata candidata dodici volte e non ha mai vinto. Speriamo sia la serata giusta. Intanto la cantante continua ad aggiornare il suo diario social e posta sui social “Nel dubbio non svegliatemi”.

Notte degli Oscar 2021: le foto più belle del red carpet

È finalmente di nuovo tappeto rosso. Con gli Oscar 2021 si torna a celebrare il classico rituale dei premi, dopo tante cerimonie virtuali gli Academy Award da Hollywood sono di nuovo in presenza. Ed ecco i primi attori sfilare sul tappeto rosso: bianco, nero e oro sono i colori che dominano tra le prime star arrivate e c’è Laura Pausini