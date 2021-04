Oscar 2021, la lunga notte del cinema: Laura Pausini è la stella italiana

Pubblicità

Mancano poche ore alla notte degli Oscar – che Repubblica seguirà in diretta sul sito momento per momento – ma Laura Pausini porta già a casa un trionfo mediatico. Alla vigilia della cerimonia degli Academy Award, in onda nella notte da Los Angeles e altri venti luoghi sparsi nel mondo, a partire da Londra e Parigi, la cantante si è esibita in Io sì/Seen, accompagnata a un pianoforte a coda rosso scarlatto dalla 12 volte candidata Diane Warren.

Canzoni sulla terrazza

Il brano, scritto dalla musicista americana con Pausini e Niccolò Agliardi per il film di Edoardo Ponti La vita davanti a sé ha anche l’appoggio di Variety: merita l’Oscar per la miglior canzone originale, decreta il critico Clayton Davis (anche se non è detto che lo vinca, il rivale da battere è Leslie Odom Jr. con Speak now dal film Una notte a Miami). Sarebbe, nel caso, la prima canzone interamente in italiano ad aggiudicarsi il riconoscimento. L’esibizione sulla terrazza del nuovo museo dell’Academy di Los Angeles, è stata preparata per la parte pre-registrato Oscars: Into the spotlight, trasmesso dalla Abc prima dell’inizio della cerimonia vera e propria. Hanno registrato le loro canzoni altri candidati: Celeste, H.E.R., Leslie Odom Jr., Daniel Pemberton.

Sky trasmette in diretta la notte dalle 00:15 su Sky Cinema Oscar (canale 303 di Sky) in contemporanea anche su Sky Uno e in chiaro su TV8. Francesco Castelnuovo conduce in compagnia del “Cinemaniaco” Gianni Canova e della giornalista di Sky TG24 Denise Negri. Ospiti l’attrice Anna Foglietta, la regista e attrice Michela Andreozzi, l’attore Lillo e il giornalista esperto di moda Ildo Damiano.

Costumi, trucchi e acconciature made in Italy

Oltre a Laura Pausini a rappresentare l’Italia ci sono Massimo Cantini Parrini, per i costumi di Pinocchio e anche il trio di trucco e acconciature sempre del film di Matteo Garrone: Francesco Pegoretti, Mark Coulier e Dalia Colli. Matteo Garrone sottolineava qualche giorno fa l’importanza delle candidature per un film che non ha dietro una major, e anche il fatto che anche se le cosiddette “categorie tecniche” hanno visto già protagonisti italiani, di rado questo succede con un film di casa nostra.

Quella cerimonia è un film

Tutto è ormai pronto per la serata, diretta da Steven Soderbergh, deciso a restituire calore alla cerimonia, puntando sui candidati più che sui vincitori, soprattutto, grazie al turn over dei presenti nelle postazioni al Kodak Theatre e alla Union Station, eliminare la mascherina e ogni simbolo che ci riporti al dolore degli ultimi quindici mesi. “La cerimonia dovrebbe essere girata come un film piuttosto che come uno spettacolo televisivo”, ha detto. Gli organizzatori hanno insistito sul fatto che le star, tra cui Harrison Ford e Brad Pitt, siano in abiti da gala e dovrebbero essere autorizzati a rimuovere le loro mascherine davanti allo schermo. L’intento è quello di ricordare e riaccendere nel pubblico l’amore per il cinema, proprio ora che le sale stanno per riaprire, in Italia in cartellone ci sono molti dei film protagonisti della serata.

Favoriti e sorprese

La grande favorita è Chloé Zhao con Nomadland, che ha iniziato la sua corsa in Italia, dalla Mostra di Venezia dove si è aggiudicata il Leone d’oro. Un road movie in compagnia dei nomadi americani – anziani piegati dalla crisi dei subprime, lavoratori stagionali – e di Frances McDormand. Altri cinque Oscar sono alla portata del film di Chloé Zhao, felicissima all’idea di trovare la “folla” di Hollywood dopo una lunga reclusione: “Abbiamo molti amici nominati quest’anno e non vediamo l’ora di vederli”. La regista potrebbe diventare la seconda donna nella storia degli Oscar – e la prima non bianca – a vincere l’ambito premio come migliore regista (il film esce il 29 aprile nelle nostre sale, il giorno dopo su Disney+). C’è chi sottolinea come molti dei film principali appartengano a un cinema di qualità lontano dal pubblico di massa. Anche se quasi tutti si possono vedere sulle piattaforme in streaming. Nomadland – come i suoi concorrenti Minari e Sound of Metal – catturano il momento e lo spirito di chi, per tanti motivi, vive ai margini della società americana, ma con libertà. Una donna promettente con Carey Mulligan è considerato fortemente significativo negli anni del movimento #MeToo mentre I Chicago 7 guarda alla proteste e alla repressione del 1968.

La pantera nera e il vecchio leone

Un riassunto dei favoriti nelle altre categoria: guida la corsa per la migliore attrice Frances McDormand, ma ci sono Viola Davis (Ma Rainey’s black bottom) e Carey Mulligan (Una donna promettente). Sul fronte maschile è ancora forte l’emozione per Chadwick Boseman, morto di cancro l’estate scorsa prima dell’uscita di Ma Rainey’s black bottom in cui interpreta un cornettista traumatizzato dal razzismo e che vincerebbe un Oscar postumo. Resta tuttavia aperta la sorpresa Anthony Hopkins in agguato, che in The Father ha consegnato la sua migliore interpretazione. Daniel Kaluuya è il favorito come non protagonista per Judas and the Black Messiah, mentre la sudcoreana Youn Yuh-jung ha molte possibilità con la sua esilarante nonna di Minari. Sul fronte cartoni la battaglia è tra Soul e Wolfwalker, sul fronte del documentario c’è l’inchiesta di Collective e la poesia di Il mio amico in fondo al mare.





