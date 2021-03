Oscar 2021, l’Italia c’è con Laura Pausini e i costumi e il trucco di Pinocchio

Pubblicità

Agli Oscar 2021 l’Italia c’è. C’è con la canzone di Laura Pausini e Dianne Warren Seen / Io sì, già vincitrice del Golden Globe e anche con Pinocchio, il film di Matteo Garrone che è stato nominato per i costumi di Massimo Cantini Parini e il trucco. Niente da fare invece per Notturno di Gianfranco Rosi, che dopo essere stato eliminato dalla categoria miglior film internazionale non è riuscito ad entrare neppure nella cinquina dei documentari.

‘Pinocchio’, nel film di Matteo Garrone Proietti è Mangiafuoco

Un’edizione senza precedenti per gli Academy Award che si svolgeranno nella notte tra il 25 e il 26 aprile, in presenza secondo la volontà degli organizzatori ma da diverse città compreso ovviamente l’iconico Dolby Theater, visto che l’Academy è di anno in anno sempre più internazionale e la vittoria dello scorso anno del sudcoreano Parasite lo dimostra. Le nomination sono state annunciate dalla bella coppia, anche nella vita, composta da Nick Jonas e la ex Miss Mondo Priyanka Chopra collegati da Londra mentre il Presidente dell’Academy era nel Museo del cinema di Los Angeles creato da Renzo Piano che si inaugura in autunno.

‘La vita davanti a sé’, Sophia Loren ed Edoardo Ponti insieme sul set

Dopo la vittoria al Golden Globe le chance che la canzone del film La vita davanti a sé con Sophia Loren diretto dal figlio Edoardo Ponti si aggiudichi l’Oscar crescono, se in quella notte Pasini e Warren se lo aggiudicassero sarebbe la prima volta per una canzone cantata in italiano. Una canzone che ha avuto un ruolo importantissimo per l’artista romagnola, che prima dell’estate aveva smesso di fare musica e persino di ascoltarla a causa del lockdown. Ha raccontato: “Sophia Lorena mi ha detto: tu non devi cantare una canzone, devi essere la mia voce nell’ultima frase del film. Ha creduto in me, mi ha voluto e mi ha scelto, lei così attenta a ogni dettaglio, così puntigliosa. Un’intesa perfetta, e pensare che in questo anno non ci siamo mai incontrate di persona: non ce n’era bisogno e comunque non si può. Io avevo sempre detto no al cinema, spesso la canzone non c’entra niente col film. Forse me lo sentivo che un bel giorno sarebbe arrivata una cosa del genere, una storia piena di significato, un messaggio forte di inclusione. E poi, accidenti, io sarò anche Laura Pausini ma lei è la Loren”.





