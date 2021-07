Ostuni, dimentica le chiavi di casa e sfonda la finestra con un pugno: 54enne muore dissanguato

BRINDISI – Non riusciva a trovare le chiavi di casa sua e ha cercato di entrare da una porta finestra sferrando un pugno contro il vetro: un 54enne è morto dissanguato.

La tragedia è stata scoperta questa mattina alle porte di Ostuni, in contrada Foragno-Fumarola. Inutili i soccorsi chiamati da una donna residente nelle vicinanze. Gli operatori sanitari arrivati in ambulanza hanno potuto solo constatarne il decesso. Con il 118 sono intervenuti anche gli agenti del commissariato della città bianca.

La pm Livia Orlando della procura di Brindisi ha già disposto la restituzione della salma alla famiglia: sulla dinamica del terribile incidente infatti non ci sono ombre. L’uomo viveva solo nella casa in campagna sulla strada che collega Ostuni a Martina Franca.

La vicina di casa che lo ha ritrovato ogni due tre giorni gli faceva visita e gli portava qualcosa da mangiare. Il 54enne non si era mai sposato e i suoi genitori erano morti. Era una persona solitaria, così almeno lo ricordano i residenti nella zona.

Secondo la ricostruzione degli agenti un vetro tagliente gli ha reciso di netto una vena dell’avambraccio mentre tentava di rientrare in casa: una ferita profonda che non gli ha lasciato scampo e non gli ha permesso nemmeno di raggiungere il telefono epr chiamare i soccorsi.