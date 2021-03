Pa, Colao al Consiglio dei ministri: “Piena cittadinanza digitale nel 2026”

MILANO – Dopo l’accelerata richiesta dal titolare dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, sulla cablatura in banda larga dell’Italia attraverso la rete unica, il ministro per la Transizione digitale, Vittorio Colao, ha portato sul tavolo del Consiglio dei ministri la sua relazione per quel che riguarda la Pubblica amministrazione e il digitale. E ha fissato l’obiettivo della “piena cittadinanza digitale” per il 2026. “La differenza tra un cittadino che si sente sostenuto dal suo Stato e uno trascurato – ha spiegato Colao – è quella di sapere di poter essere riconosciuto in maniera semplice e sicura e di ottenere senza attrito ciò che gli spetta. Con la piena cittadinanza digitale – a cui ambiamo per il 2026 – questo sarà possibile per tutti gli italiani e italiane”.

Al Cdm, l’ex manager delle Tlc ha ribadito che la Pa è una priorità del piano Italia Digitale 2030, il programma del ministero dell’Innovazione e la transizione tecnologica. L’accelerazione che l’Italia vuole dare alla digitalizzazione sfruttando le risorse del Pnrr si realizzerà portando la banda ultra-larga a tutte le famiglie, scuole e presidi sanitari, realizzando un cloud sicuro e flessibile per la Pubblica amministrazione sia a livello locale che centrale.

La strategia del ministro, come presentata anche in audizione alle Commissioni riunite di Camera e Senato, punta a fornire un’identità digitale per i principali servizi al cittadino. La sanità oltre alla scuola è al centro del programma e tra le altre cose si mira a istituire un fascicolo sanitario omogeneo nazionale. Fondamentale, ricorda il ministro, è l’interoperabilità dei dati sul principio “once only” e la sfida sarà assicurare elevati standard di sicurezza per dati e informazioni.