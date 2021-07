Padova, la prima rettrice dopo 799 anni. Mapelli: “Porterò inclusione e sostenibilità sociale”

Pubblicità

Daniela Mapelli, 56 anni, ultimo rettore italiano in ordine di elezione, alla guida dell’Università di Padova fondata nel 1222, ha un curriculum costruito in sede e su un percorso lungo e naturalmente complicato: umanista, si è laureata a Padova nel 1991 in Psicologia sperimentale, si è quindi dottorata a Trieste e per due anni si è formata all’estero, alla Carnegie Mellon di Pittsburgh. Impegnerà dodici anni per diventare ricercatrice a tempo indeterminato, e uscire dalla palude del precariato post-doc e assegnista, diciannove anni per approdare alla cattedra: professore di seconda fascia. Oggi, ordinario di prima fascia da cinque stagioni, insegna Neuropsicologia e Riabilitazione neuropsicologica ed è diventata prima rettrice della storia padovana. E’ l’eletta numero 98 da quando è stato istituito il referente unico, nel 1806.

Professoressa, sarà in carica dall’uno ottobre. La prima donna rettrice dopo 799 anni.

“In otto secoli questo ateneo non solo non aveva mai avuto una guida femminile, ma non aveva visto neppure una candidata al rettorato. Questa volta eravamo in tre su quattro partecipanti. Abbiamo capito, noi donne, che vale la pena mettersi in gioco, che essere donna è un valore aggiunto. Esistono uomini molto capaci e così è tra noi. Precludersi, come genere femminile, la competizione a una leadership significa rinunciare a un 50 per cento di possibilità di scegliere la persona giusta. Sono stata travolta da una campagna elettorale davvero impegnativa e adesso, certo, non scimmiotterò una leadership maschile”.

Cosa farà, da rettrice, all’Università di Padova? Abbiamo detto università storica, e poi?

“Ateneo d’eccellenza, con una valutazione sulla didattica da lettera A. Ateneo inserito dall’Anvur, a proposito della Valutazione della qualità della ricerca, per due volte consecutive tra i primi. Quel che vorrei portare, e che forse ancora manca, è quello che si fa fatica a trovare nella nostra società: inclusione e pari opportunità, sostenibilità ambientale e sociale. Temi che ci impegneranno per i prossimi anni”.

Con il suo insediamento, ci sarà il ritorno in presenza di tutta la vita accademica? O l’esperienza a distanza vi farà mantenere alcuni corsi in Dad?

“Da ottobre avremo il rientro in aula di tutti, gli orari sono già pronti. Esami e lauree sono già in presenza. Abbiamo imparato molto in questi mesi e ci sono tre piani di azione pronti per affrontare le tre opzioni possibili: cento per cento in aula, metà presenti e metà a distanza, tutti in Dad. Con l’emergenza, abbiamo girato online tremila insegnamenti. Siamo pronti a rifarlo. Devo dire che in queste due stagioni i nostri studenti non hanno fermato le carriere, abbiamo verificato che non ci sono differenze sostanziali su crediti e esami. Non vediamo l’ora di aprire per tutti, l’università è un’esperienza da fare in presa diretta. Certo, la Dad è una vera e propria nuova tecnologia: un’alfabetizzazione semiologica. Dobbiamo decidere come guidarla per organizzare le lezioni, i consigli interni”.

Anche all’Università di Padova, nella stagione 2020-2021, c’è stato un aumento delle immatricolazioni degli studenti?

“Sì e credo dipenda dai molti aiuti offerti agli studenti, a livello nazionale e di ateneo. Abbiamo chiuso l’anno accademico con 22.000 matricole, tremila in più del precedente. Abbiamo investito sull’internazionalizzazione e calamitato a Padova 1.400 neoiscritti da tutto il mondo”.

Sta seguendo il dibattito parlamentare sulla riforma del percorso post-laurea? E’ una proposta di riforma per alleggerire il precariato.

“Sì, l’abolizione della differenza tra ricercatore di Tipo A e di Tipo B, l’introduzione di un’unica figura con una tenure track, un percorso di avvicinamento alla docenza, non più lungo di sette anni. Dobbiamo garantire meno precariato possibile, questo è lo spirito di fondo. Sui dettagli, si può discutere”.

A Padova come siete intervenuti, in autonomia, sulla questione?

“Nel precedente sessennio abbiamo organizzato 800 concorsi per ricercatori e ricercatrici. Due terzi dei vincitori hanno trovato una collocazione nella nostra università, il restante terzo in altri atenei ed enti di ricerca”.

Su Repubblica c’è stato un lungo dibattito, alimentato dall’inchiesta “Agnese nel Paese dei baroni”, sulla bontà dei concorsi universitari italiani. La ministra Maria Cristina Messa, ex rettrice alla Bicocca di Milano, ha chiesto commissioni esterne, dipartimenti che si assumano responsabilità per le scelte fatte e la possibilità di avere candidati con competenze vicine alle richieste degli atenei. Che ne pensa?

“La penso come la ministra. In Italia si possono già fare chiamate dirette e si possono allestire concorsi non certo ad personam, ma su linee di ricerca: sarebbe bello e utile poter avere quella persona su quell’argomento scientifico. I concorsi pubblici, d’altra parte, devono garantire trasparenza e onore al merito. Devono tenere insieme le due cose: competenze specifiche e curriculum generale. Da ricercatrice ho partecipato a due bandi, e ho vinto il secondo. Da professore associato ho fatto cinque concorsi, e ho vinto il quinto. Dobbiamo metterci in gioco. Certo, a volte, se esclusa, ho pensato “l’avrei meritato io”, ma non ho mai pensato che quei concorsi fossero predeterminati”.

Perché le università italiane che, chiaramente, formano buoni ricercatori, riconosciuti nel mondo, non riescono mai a entrare nelle prime cento nei ranking internazionali?

“Perché su alcune voci non potremo mai competere, per esempio, con gli Stati Uniti. Uno dei parametri più frequenti delle diverse classifiche è il rapporto docenti-studenti, e qui giochiamo un altro campionato. Negli Stati Uniti si ha un professore ogni sette-quindici studenti, noi abbiamo classi di 150-300 discenti. Quasi tutta la nostra università è pubblica, quella americana d’eccellenza è privata. Un altro parametro è: quanti Premi Nobel ha in organico tra i docenti una singola accademia? I Nobel sono professori molto costosi: gli atenei americani dell’Ivy League e quelli mediorientali possono pagare questi grandi nomi, da noi non è possibile”.

Nei trent’anni che separano la Daniela Mapelli neolaureata dalla Daniela Mapelli rettrice, l’università italiana è cambiata? E come?

“E’ cambiata in meglio, l’accademia italiana gode di buona salute. I nostri studenti e assegnisti e dottorati all’estero li cercano, eccome. Siamo molto forti e questo nonostante restiamo uno dei Paesi che investe meno in ricerca e alta formazione”.

Deve cambiare l’atteggiamento del sistema Italia nei confronti della sua università?

“Sono fiduciosa che nei prossimi sei anni questo avverrà. Ho letto il Piano nazionale di ripresa e resilienza e gli investimenti negli atenei e nelle amministrazioni pubbliche sono notevoli. Dobbiamo imprimere velocità alle riforme, ce la faremo”.





