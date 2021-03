Pagare con carta e senza pin fino a 50 euro: la rivoluzione può aspettare l’estate

Pubblicità

È in ritardo l’avvio della “rivoluzione” pagamenti con carta senza pin, ma si tratta ormai di pochi mesi di attesa.

Potremo pagare fino a 50 euro – ora il limite è 25 euro – con bancomat e carta di credito nei negozi, contactless e senza inserire il pin.

La novità è frutto di un accordo tra Bancomat, Visa e Mastercard nel 2020, la cui nota congiunta annunciava l’avvio a partire da gennaio 2021.

“Ad oggi però nessun pos è abilitato e vige ancora la soglia dei 25 euro. Si attende un aggiornamento dei sistemi da parte degli acquirer (fornitori dei pos) e banche”, spiega Valeria Portale, che si occupa di questi temi presso gli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano.

Da Abi (Associazione bancaria italiana) confermano che la palla è nel campo di banche e acquirer. Nexi, il principale acquirer italiano, fa sapere che è in corso un tavolo tra tutti gli operatori del settore (non solo banche e acquirer ma anche vari intermediari e partner tecnologici) per un debutto coordinato a tappeto, tra qualche mese, “tra maggio e settembre”.

La partenza ritardata si spiega proprio con la necessità di partire tutti assieme, ossia tutte le banche per tutti i correntisti, pos e carte italiane.

Non si può partire scaglionati perché scatterebbe il caos: nello stesso negozio alcuni clienti, con certe carte di certe banche, non avrebbero bisogno di digitare il pin, mentre altri lo dovrebbero fare. Una situazione che creerebbe confusione tra i clienti e gli stessi negozianti.

Partire assieme significa partire quando anche i più lenti sono pronti.

La quasi totalità di pos può essere aggiornato da remoto: l’intoppo non è tanto in questo passaggio, quando nell’esigenza di cambiare alcune carte, non abilitate al pagamento senza pin fino a 50 euro. Dovrà essere anche coordinata una relativa comunicazione dai fornitori di carte e pos a rispettivi clienti.

Di qui il tavolo tra gli operatori del settore, che sta coordinando il tutto, per un debutto che promette di cambiare molto l’esperienza di acquisto in Italia, velocizzandola di parecchio, a vantaggio anche della produttività di cassa degli esercenti.

Il contraltare è che sale così l’importo che eventuali truffatori, con la nostra carta, possono sottrarci non avendo bisogno di pin. “Sì, ma il sistema bancario si assume questo rischio aumentato e, per la normativa PSD2 e come confermato da una sentenza della Corte di Giustizia UE dell’anno scorso, è chiamata a risarcire pagamenti truffaldini fatti senza pin”, spiega Massimiliano Nicotra, avvocato esperto di pagamenti elettronici.





