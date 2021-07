Papa al Gemelli: ha mangiato, si è alzato e ha letto i giornali

Ha passato una notte tranquilla. E stamattina ha fatto anche la sua prima colazione post intervento. Si è alzato dal letto, ha fatto una piccola passeggiatina tra il letto e il salottino. Terzo giorno di degenza per Papa Francesco al Gemelli dopo l’operazione di domenica pomeriggio. Fonti del Vaticano fanno sapere che la convalescenza del pontefice, ricoverato nelle stanze papali, al decimo piano del policlinico romano, procede bene. “Un decorso regolare, esami di routine buoni”, si legge nella nota del bollettino diramato questa mattina. E sembra che oggi, oltre a muovere qualche passo, il Pontefice abbia dedicato un po’ di tempo alla lettura dei giornali. Monopolizzati dalla notizia del suo intervento al colon e, quelli italiani, dalla morte di Raffaella Carrà, icona della tv e star molto amata anche nell’ Argentina di papa Francesco.

Il Santo Padre resterà in ospedale ancora per alcuni giorni. Sei quelli preventivati dopo l’operazione, salvo complicazioni. Mentre continuano ad arrivargli gli auguri dei leader politici e religiosi da tutto il mondo. Come di tutto il mondo sono le tv che stazionano davanti al policlinico Gemelli: telecamere puntate sul decimo piano. Nella speranza che Francesco si affacci alla finestra per un saluto.

Intanto, anche i Papaboy’s fanno sapere attraverso il loro sito, che è stata attivata un’ iniziativa di preghiera in tutti i paesi del mondo, con una frase in romanesco #DajeFrancesco. “Come avevamo fatto anni fa per Giovanni Paolo II, e nei giorni difficili di Benedetto XV si legge nel sito – anche per Papa Francesco si sono immediatamente attivate le ‘cellule’ di Adorazione Eucaristica sparse un po’ in tutta Italia, che si sono impegnate ad offrire la preghiera continua, sia di giorno che di notte.Inoltre, abbiamo chiesto a tutti i sacerdoti che conosciamo, di offrire la Messa di questi giorni, proprio con l’intenzione particolare al Pontefice”.