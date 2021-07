Papa Francesco lascia il policlinico Gemelli: dimesso 10 giorni dopo l’intervento

Pubblicità

Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato da domenica 4 luglio. Il Pontefice è uscito alle 10.45 da via Trionfale utilizzando la consueta auto per tornare in Vaticano. Si conclude quindi dopo 10 giorni la degenza seguita al delicato intervento al colon. Dopo essere riapparso in pubblico domenica, per la recita dell’Angelus, ieri Bergoglio – che a dicembre compirà 85 anni – ha visitato il reparto di Oncologia Pediatrica, posto al decimo piano del Policlinico, vicino alla sezione riservata al pontefice.

Il ricovero di Francesco era avvenuto domenica 4 luglio e, secondo quanto riferito dalla Sala Stampa vaticana, era stato programmato. Chi ha frequentato l’ospedale in questi giorni ha visto comunque spesso il chirurgo Sergio Alfieri fare avanti e indietro col decimo piano, dove è alloggiato nell’appartamento riservato ai Pontefici Bergoglio, e poi con ritmo quotidiano, lo stesso Alfieri intrattenersi nella pausa pranzo con il medico personale di Francesco, il geriatra Roberto Bernabei.





