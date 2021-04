Parcheggia la Ferrari ma la lascia in folle: l’auto finisce nel lago di Garda

È bastato un attimo di distrazione e la Ferrari è finita nel lago di Garda: protagonista dell’insolito incidente un uomo che aveva parcheggiato la supercar nei pressi della spiaggia Brema a Sirmione (nel Bresciano), lasciandola però in folle, senza tirare il freno a mano né inserire una marcia. Quando si è reso conto che l’auto, una Ferrari 812 Gts, stava scivolando verso l’acqua data la pendenza del terreno in quel punto, era ormai troppo tardi.

Per il guidatore, che era a bordo, non ci sono fortunatamente state conseguenze vista la scarsa profondità del lago nella zona dell’incidente, mentre per recuperare la vettura è stato necessario l’intervento di un carro attrezzi. Le immagini del curioso episodio sono state postate sulla pagina Facebook “Lago di Garda” e nel gruppo “Sei di Sirmione se”, dove in molti ironizzano sull’accaduto: “Non è più una supercar, ma un mezzo anfibio” è uno dei commenti e non manca chi fa notare che lo sfortunato conducente della Ferrari “non è il primo a cui capita”.