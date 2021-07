Parco di Portofino, il ministro Cingolani allarga i confini a altri 11 comuni. Ma non tutti sono d’accordo

Pubblicità

La decisione del ministro Cingolani, che applicando una sentenza del Tar ha tracciato i nuovi confini del Parco di Portofino nella sua versione “nazionale”, ha colto di sorpresa il territorio e soprattutto ha preso in contropiede gli amministratori dei comuni coinvolti.

Cingolani infatti ha inserito oltre ai già presenti Santa Margherita Ligure, Portofino e Camogli, i limitrofi Recco, Avegno, Tribogna, Coreglia Ligure, Rapallo, Zoagli, Chiavari.

“Come più volte manifestata con chiarezza e portata avanti nel tempo – dice il sindaco di Recco Carlo Gandolfo – la posizione dell’amministrazione comunale di Recco è di netta contrarietà all’allargamento dei confini del Parco di Portofino. Stiamo lavorando con Regione Liguria e con i sindaci dei territori coinvolti contrari all’estensione del parco per esprimere una linea univoca”.

Più prudente il collega di Rapallo Carlo Bagnasco: “È una tematica delicata che merita un approfondimento. A tal scopo ci stiamo confrontando con gli altri comuni coinvolti e abbiamo integrato il consiglio comunale di domani sera (30 luglio 2021) per discutere la pratica”.

Per Coreglia Ligure, comune a cavallo tra il Tigullio e la Fontanabuona, risponde l’ex sindaco e attuale assessore Elio Cuneo: “Noi siamo sempre stati favorevoli a entrare nel Parco di Portofino perché la consideriamo un’opportunità per contrastare l’abbandono e l’incuria e valorizzare alcune aree del territorio. Mi viene più facile pensare però a un’inclusione delle aree di crinale e collinari piuttosto che quelle più a valle e vicine alla Fontanabuona, ma se così non fosse saremmo comunque favorevoli”.

“L’ipotesi di perimetrazione del Parco di Portofino dopo la sentenza del Tar del Lazio – 11 Comuni e 5363 ettari contro i 1056 attuali – esclude territori come quello del comune di Bogliasco che a suo tempo aveva chiesto di partecipare a un tavolo e a un percorso condiviso da tutti gli attori in campo”, osserva il sindaco di Bogliasco Gianluigi Brisca. “Esprimo la nostra delusione per una decisione calata dall’alto e non condivisa coi territori: il mio è un appello affinché venga aperto un tavolo con la regione e con i territori stessi. E’ tempo di mettersi in moto e dare finalmente il via al parco nazionale, bene prezioso per la nostra regione”, conclude Brisca.





