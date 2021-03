Pardo, “È il calcio, bellezza”: perché il Milan di Sacchi è stato un capolavoro di architettura Guarda tutte le puntate

Pubblicità

Il Milan “dei tre olandesi”, dei trionfi in Italia e in Europa è stato il frutto di una ‘visione’ straordinaria. Quella di un allenatore, Arrigo Sacchi, in grado di disegnare sul campo una squadra che può essere paragonata a un’opera architettonica di rara bellezza. Il parallelo tra i triangoli degli schemi di Sacchi e gli spazi immaginati dalle archistar è al centro di questa puntata de “È il calcio, bellezza”.

di Pierluigi Pardo

a cura di Pier Luigi Pisa

Riprese di Luciano Coscarella e Leonardo Meuti

Montaggio di Leonardo Sorregotti

Si ringrazia per la gentile collaborazione:

AiCS – Associazione italiana cultura sport

Campo Gerini – Polisportiva Quadraro Cinecittà

Sacchi al Subbuteo è stato estratto da “A lezione da…” di Pier Luigi Pisa



Perché un club ha vinto più di altri? Perché una nazionale fortissima ha perso un Mondiale? Perché una finale di Champions si è trasformata in un incubo? A questi e altri interrogativi sul calcio, in grado di appassionare e tormentare per anni, Pierluigi Pardo proverà a rispondere su Repubblica Tv con otto racconti di squadre leggendarie e campioni enigmatici, tutti disponibili gratis e on demand sul sito di Repubblica.





