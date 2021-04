Pardo, “È il calcio, bellezza”: tra gioie e delusioni, perché la Juve sogna il tetto d’Europa Guarda tutte le puntate

Pubblicità

Pubblicità

Questo episodio de “È il calcio, bellezza” è a tinte bianconere. Si parla di Juve e del suo rapporto assiduo con la Coppa de Campioni, poi diventata Champions League. Da Ravanelli allo scrittore Sandro Veronesi, quattro noti cuori bianconeri dialogano con Pardo, costruendo un diario dei ricordi legati alle notti magiche europee e alle delusioni per le troppe finali perse.

di Pierluigi Pardo

a cura di Pier Luigi Pisa

Riprese di Luciano Coscarella e Leonardo Meuti

Montaggio di Leonardo Sorregotti

Si ringrazia per la gentile collaborazione:

AiCS – Associazione italiana cultura sport

Campo Gerini – Polisportiva Quadraro Cinecittà

Perché un club ha vinto più di altri? Perché una nazionale fortissima ha perso un Mondiale? Perché una finale di Champions si è trasformata in un incubo? A questi e altri interrogativi sul calcio, in grado di appassionare e tormentare per anni, Pierluigi Pardo proverà a rispondere su Repubblica Tv con otto racconti di squadre leggendarie e campioni enigmatici, tutti disponibili gratis e on demand sul sito di Repubblica.





Go to Source

Tweet Share Pinterest