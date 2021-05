Parigi e Berlino con Roma: “Pronti a prendere i migranti”

Pubblicità

BRUXELLES — Nel giro di una settimana tutto è cambiato a Bruxelles. L’emergenza migranti non appare più come una vicenda lontana. E la convinzione distratta che al prossimo Consiglio europeo l’Italia non avrebbe posto il problema, ha lasciato il passo all’esame di nuovi dossier. Anzi, proprio la Commissione europea adesso si propone come mediatrice. Non solo rispetto ai cosiddetti “paesi terzi” a cominciare dalla Libia e la Tunisia, ma anche dentro la stessa Ue.

Oltre alla strada che porta al varo di un nuovo patto con Tripoli e Tunisi, adesso si sta aprendo un altro e contestuale capitolo: quello di adottare una procedura d’emergenza per distribuire tra i partner i migranti che sbarcano in Italia e in Spagna. Una sorta di “bridge”, di ponte in grado di avvicinare la definizione di una soluzione-quadro che necessariamente comporta tempi più lunghi. Sono infatti in corso, con la supervisione di Bruxelles, dei contatti informali tra Italia Germania e Francia. L’obiettivo è realizzare una sorta di cooperazione rafforzata per la ricollocazione degli extracomunitari. Una rinnovata versione dell’accordo di Malta. Un modo dunque per rendere meno gravosa la prossima estate che come sempre sarà segnata dagli approdi clandestini.

Parigi e Berlino hanno già fornito ufficiosamente la loro disponibilità a ricevere una quota percentuale di migranti. Basta ascoltare le parole di Mario Draghi per capire la traiettoria intrapresa: «Il meccanismo di riallocazione dei migrati è stato messo a dormire, nel Consiglo europeo di lunedì lo riproporrò e dovremo trovare un accordo». E la commissaria europea agli Affari inerni Johansson conferma che il tentativo in corso è proprio questo. La sua linea complessiva è infatti a favore di «un meccanismo di ricollocamento». Al momento volontario in attesa che diventi obbligatorio «a seconda della loro forza economica e della loro dimensione, della loro popolazione, si vedranno attribuiti un certo numero di migranti con certezza».

Tra tre giorni, quindi, al Consiglio europeo, se ne discuterà ulteriormente. Ma con una finalità ulteriore: coinvolgere nell’intesa altri Paesi, anche quelli più “piccoli”. Ampliare insomma la convergenza per ora solo “trilaterale”. Certo l’accordo non è ancora definitivo. Molti sono i punti da dettagliare, a partire da chi avrà l’incarico di valutare chi ha diritto a rimanere in Europa e chi no. Distinguere i migranti economici da quelli che possono richiedere asilo. Fino ad ora infatti si tratta di una incombenza dei paesi di primo approdo. Una compito da non poco perché include le procedure di rimpatrio. Non sempre agevoli e sempre costose. Cambiare questa regola, dunque, sarebbe un vero passo avanti. Come lo sarebbe correggere il famoso Trattato di Dublino. Ma quello, al momento, appare quasi una utopia.

Il quadro su questa materia non si può, insomma, considerare definitivo nonostante l’obiettivo – dichiarato riservatamente – di chiudere il patto a giugno. Alcune resistenze sono visibili. I membri Ue del cosiddetto gruppo di Visegrad dell’est-europeo, ad esempio, nemmeno ci pensano. La campagna elettorale in Germania, poi, potrebbe avere un peso. Così come quella che si aprirà nei prossimi mesi in Francia. Fonti di Berlino da questo punto di vista ieri erano molto rassicuranti. Convinte che una mediazione si sarebbe comunque trovata. In effetti ieri durante un confronto elettorale sia il candidato alla Cancelleria della Cdu sia quella dei Verdi sono stati netti su questo punto. «Sono d’accordo che vada garantito il salvataggio in mare dei migranti, – ha detto il cristiano democratico Laschet – non si devono lasciare soli la Grecia, l’Italia e gli altri Paesi.Ma deve essere un compito comune dell’Europa, finche’ non partecipano tutti, e’ necessaria una coalizione dei volenterosi.

La Germania non puo’ andare avanti da sola in questo: se per esempio Polonia e Ungheria non partecipano, a maggior ragione abbiamo bisogno di una soluzione europea”. “L’Europa – ha detto la Verde Baerbock – deve tornare ad occuparsi in prima persona del salvataggio in mare dei migranti. Dobbiamo fare in modo che un’agenzia europea come lo è Frontex agisca sempre sul terreno dei diritti umani per come sono riconosciuti dall’Ue». Ma come spesso accade su questo fronte, non tutto quello che appare possibile diventa praticabile. Gli interessi nazionali fino ad ora hanno sempre avuto il sopravvento.





