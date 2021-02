Parità, le Donne dem non si arrendono. Gribaudo: “Vogliamo continuare a combattere le nostre battaglie”; D’Elia: “Non ci interessa essere le numero 2”

ROMA – “Non stiamo chiedendo congressi o teste da tagliare. Stiamo chiedendo un percorso che ci permetta di continuare a combattere le nostre battaglie”. Picchia duro la deputata dem Chiara Gribaudo. Non si arrestano le proteste delle donne dem escluse dal governo. All’indomani della nomina dei ministri del Pd – tutti di genere maschile – il segretario Nicola Zingaretti aveva ventilato l’idea di sottosegretari al femminile. Posti da “vice” che non hanno convinto le donne del partito le quali hanno chiesto la convocazione della direzione nazionale.

Gribaudo, 39 anni, piemontese, oggi prende posizione: “Da ieri sui giornali circola il mio nome come possibile sottosegretaria. Per chi fa orecchie da mercante lo chiarisco ancora una volta: non accetterò incarichi finché il Partito democratico non convocherà una direzione nazionale per discutere di parità, del merito delle politiche e del metodo di scelta della squadra di governo”.

E continua, su Facebook: “So anche che quello di queste ore è soprattutto un teatrino dietro al quale si svolgono le trattative, proprio come accaduto per i ministri. A maggior ragione credo che sia un errore di tutti, democratici e democratiche, andare avanti nelle nomine senza aver fatto una discussione vera. Ha ragione Marisa Rodano: non ci sarà credibilità finché non avremo fatto un passaggio politico per fare chiarezza e dimostrare coerenza”.

E Cecilia D’Elia ha ribadito stamattina di fronte alla rassegna stampa di Rainews 24 con i titoli sulle sottosegretarie. “A noi donne del Pd non interessa essere le numero 2”

Una lotta, quella per la parità, che continua a essere anche trasversale. “La leadership al femminile stenta a decollare non perché le donne siano meno brave, ma perchè il contesto culturale tende a ricacciarle in stereotipi duri a morire”, sottolinea Anna Maria Bernini, presidente dei senatori e delle senatrici di Forza Italia, che stasera prenderà parte alla presentazione del libro della psichiatra Paola Binetti, dedicato proprio alla leadership femminile. E sulle quota rosa la ministra delle pari opportunità, Elena Bonetti, dice: “Servono, ma non sono la soluzione”.