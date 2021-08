Parla Malika Ayane: “Ragazzi, la magrezza è sopravvalutata”

Durante la pandemia i disturbi alimentari sono aumentati del 30%, riportando al centro del dibattito, anche di quello medico-scientifico, i temi più urgenti – in particolare per le giovani generazioni – legati a obesità, anoressia e all’ossessione per la magrezza in generale. La prestigiosa rivista medica inglese The Lancet ha inquadrato una tendenza che sembra squadernare un’inefficienza della società a dare risposta a questa emergenza: secondo un rapporto del 2020, preparato da Beat, l’ente benefico britannico per i disturbi alimentari, anche le campagne di prevenzione dell’obesità portate avanti per prevenire le molte malattie ad essa legate, e informare sui relativi rischi per la salute pubblica, possono amplificare involontariamente il rischio di disturbi alimentari.