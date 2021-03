Parlamento europeo, il messaggio di Kamala Harris: “Il mondo non funziona ancora come dovrebbe per le donne”

BRUXELLES – “Il nostro mondo oggi per le donne non funziona ancora come dovrebbe”. È questo il cuore del video messaggio che la vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, ha portato al Parlamento europeo in occasione dell’8 marzo. “Ho passato gran parte della mia carriera a proteggere le donne”, ricorda prima di affermare che “le crisi globali hanno evidenziato sia il contributo che le donne forniscono, che le sfide che le donne devono affrontare”. Per la numero due di Joe Biden, anche la pandemia “ha minacciato ovunque la salute, la sicurezza economica e la sicurezza fisica delle donne”. Con il paradosso che le donne rappresentano a livello globale il 70% della forza lavoro nella sanità ma con il Covid “non hanno avuto accesso alle cure” di cui necessitavano.

Uno scenario che pone ancora una volta la stessa questione: “Come possiamo costruire un mondo che funzioni per le donne?”. La prima risposta, per Harris, è la necessità di “garantire la sicurezza delle donne a casa e in ogni comunità”. Secondo la vicepresidente Usa, inoltre, “dobbiamo trattare le donne con dignità sul lavoro e creare le strutture necessarie per far sì che possano prendersi cura delle loro famiglie ed eccellere nell’ambito lavorativo. Infine, dobbiamo dare alle donne pari voce nel processo decisionale, perché ciò è essenziale per democrazie libere ed eque”. Secondo Harris, non ci si può affidare alla semplice buona volontà: “È una prova di forza”, afferma.

Anche la premier della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern, ha mandato un contributo alla plenaria del Parlamento europeo: “Solo includendo pienamente e significativamente le donne e le ragazze nella leadership e nei processi decisionali a tutti i livelli possiamo garantire che le nostre risposte alla pandemia soddisfino le esigenze di tutti”.

Harris e Ardern hanno preso parte al dibattito dell’Eurocamera su invito del suo presidente, David Sassoli, per il quale “occorre partire dalla uguaglianza salariale: uguale salario per uguale lavoro. Le donne in Europa guadagnano in media il 14,1 per cento in meno degli uomini. Questo non è più accettabile. Siamo pronti a lavorare alla proposta per una trasparenza salariale vincolante presentata dalla Commissione Ue, la metteremo al centro del nostro lavoro”.